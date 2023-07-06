Türkiye’nin beyaz et sektörü ihracatı artıyor. 10’uncu Tavukçuluk ve Teknolojileri Uluslararası İhtisas Fuarı’nda açıklamalarda bulunan Hastavuk Genel Müdürü Müfit Yavuz, 100 milyon dolara yaklaşan bir ihracat hacimlerinin olduğunu ve Afrika gibi farklı pazarlara açılmayı hedeflediklerini söyledi.

Hastavuk, 10’uncu Tavukçuluk ve Teknolojileri Uluslararası İhtisas Fuarı’na katıldı. Hastavuk Genel Müdürü Müfit Yavuz, yaptığı değerlendirmede, fuarın yurtdışındaki alıcıları ülkemize getirdiğini ifade etti. Yavuz, son yıllarda sektörün önem ve derecesinin arttığını belirterek, "Şu anda yaklaşık 50’ye yakın ülke bu fuara katılım sağladı. Yurtiçindeki üreticilerimizde burada ekipmanlarını sergiliyor. Daha fazla ihracat hacimlerine ulaşacağımız ve şirketlerimiz adına verimliliği artıracak bir fuar olmasını diliyorum" dedi.

"100 milyon dolara yaklaşan bir ihracat hacmimiz var"

Şu anda şirket olarak 49 ülkeye ihracat yaptıklarının altını çizen Yavuz, "Avrupa ve Uzakdoğu pazarlarıyla ilgili çok ciddi çalışmalar içerisindeyiz. 100 milyon dolara yaklaşan bir ihracat hacmimiz var. Bunun haricinde de hiç olmayan pazarlara açılmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ağırlıklı olarak Ortadoğu, Türki Cumhuriyetler, Rusya, Kazakistan’a ihracat yaptıklarını hatırlatan Yavuz, "İki yıldır da Afrika pazarıyla ilgileniyoruz. Afrika’da 5 ülkenin pazarına giriş yaptık" açıklamalarında bulundu.

Kuluçkalık yumurta pazarında da ciddi bir hacim yakaladıklarını dile getiren Yavuz, "Bu sebeple yurtdışında yatırım imkanımız da artıyor. Şirket olarak geçen yıl Gürcistan’da bir kuluçkahaneyi açtık. Bu yatırımlarımızın tüm pazarlarımızda devam edecek" diye konuştu.

Beyaz ete hem uygunluğu hem de sağladığı protein açısından talebin arttığını belirten Yavuz, beyaz et tüketiminin son yıllara göre yaklaşık yüzde 15-20 oranında arttığını söyledi.