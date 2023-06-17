Hatay’ın Payas ilçesinde yabancı uyruklu şahsa ait 2. el beyaz eşya dükkanında çıkan yangın, büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, yangın saat 23.00 sıralarında Payas ilçesi Fatih Mahallesi’nde bulunan yabancı uyruklu şahsa ait 2.el beyaz eşya dükkanında meydana geldi. İhbar üzerine olay kısa sürede polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin kısa süren çalışmasının ardından yangın büyümeden kontrol altına alındı.
Yangının çıkış nedeni araştırılırken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.