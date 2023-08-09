Denizli’nin beyaz cenneti Pamukkale, geride kalan ilk 7 ayda 1 milyon 150 bin yerli ve yabancı turisti ağırladı. Geçtiğimiz yılın ilk 7 aylık döneminde 934 bin kişinin ziyaret ettiği Pamukkale’nin ziyaretçi sayısında yüzde 23 artış yaşandı.

UNESCO’nun Dünya Mirası Listesi’nde yer alan beyaz cennet Pamukkale dünyaca ünlü travertenleri yurt içi ve dışından milyonlarca kişiyi ağırlamaya devam ediyor. Geçtiğimiz 2022 senesinin ilk 7 ayında 934 bin 89 yerli ve yabancı turisti ağırlayan Pamukkale, 2023 yılının ilk 7 ayında yüzde 23’lük bir artışla 1 milyon 150 bin kişi ağırladı. Pamukkale travertenleri’nde oluşan yoğunluk, havadan dron ile görüntülendi. Turistlerin, beyaz güzellikleriyle göz kamaştıran travertenlere olan ilgisi, etkileyici manzaralarla ortaya konuldu.

Dünyanın her yerinden turist ağırlayan Pamukkaleye’yi görmek için Tayland’dan gelen Thanai Permpul, Pamukkale’nin sanki insan eliyle oluşturulan doğallık gibi göründüğünü ve çok beğendiğini söyledi. Thanai Permpul, “Oldukça hoş. İnsan eliyle oluşturulan doğallık gibi. Sadece burası değil. Antik kent de oldukça etkileyici. Çok beğendim. Tepeden aşağı inip, yukarı çıkıyorsunuz. Oldukça etkileyici. Dünyanın başka yerinde böyle bir şey göremem” dedi.

Alanya’dan gelip Çanakkale’ye giderken ailesiyle birlikte Pamukkale’ye de uğramak istediklerini kaydeden Emre Dinç ise hava şartlarının Alanya’ya göre daha güzel olduğunu ve bu sebeple de kalabalık olabileceğini söyledi. Dinç, “Travertenlere geldik, tarihi alanları gezdik. 1 haftadan fazla Alanya’da kaldık, burasının havası biraz daha serin. Tarihi yapısıyla da gayet güzel bir şehir. Bugün de gerçekten biraz kalabalık. Tarihi bir alan olduğu için yabancı turistler tarafından da tercih edilmekte” şeklinde konuştu.