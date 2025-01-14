Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla özel bir program düzenledi. Düzce Mutfak Sanatları Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar önce yemek ikramı ile ağırlandı, ardından hazırlanan özel pasta kesildi.

Düzce Belediyesi, görme yetersizliği olan bireylerin toplumsal yaşama daha güçlü bir şekilde katılmalarını desteklemek ve farkındalık oluşturmak amacıyla 7-14 Ocak tarihleri arasında kutlanan Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası’nı özel bir etkinlikle kutladı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, görme engelli vatandaşlar için Düzce Mutfak Sanatları Merkezi’nde yemek organizasyonu gerçekleştirildi. 7’den 70’e katılımın sağlandığı etkinlikte, pasta kesimi ile birlikte katılımcılara hediye takdimi de yapıldı.

Sosyal Yardım İşleri Müdürü Elife Özerçetin, “Düzce Belediyesi olarak engelli vatandaşlarımızla sıkça bir araya geliyoruz. 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası münasebetiyle, görme engelli vatandaşlarımızla bir araya gelerek onlarla keyifli dakikalar geçirdik. Bizden beklentilerini sorduk, sıkıntıları ile ilgili notlarımızı aldık. Onlarla ilgili ne gibi projeler yapabiliriz, sohbet ettik. Düzce Belediyesi olarak Başkanımız Dr. Faruk Özlü’nün hassasiyetlerini dile getirdik. Programımıza katılan tüm misafirlerimize teşekkür ediyoruz. Unutmayalım ki farklıyız ama aynıyız” dedi.

Gölyaka Engelliler Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Kardüz ise, “Düzce Belediyesi’nin bu konuda yapmış olduğu çalışmalara teşekkür ediyoruz. Güzel çalışmalar yapılıyor ve yapımına devam ediliyor” ifadelerini kullandı.

Programa katılan görme engelli vatandaşlar ise organizasyonu düzenleyen Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ve emeği geçenlere teşekkürlerini ilettiler.