Türkiye’de yetiştirilen pamuğun yaklaşık yüzde 50’sinin üretildiği Şanlıurfa’da hasat dönemi başladı. Üreticinin yüksek verim aldığı pamukta bu yıl 1 milyon 400 bin ton rekolte hedefleniyor.

Türkiye’de yetiştirilen pamuğun yaklaşık yüzde 50’sinin üretildiği Şanlıurfa’da hasat dönemi başladı. Üreticinin yüksek verim aldığı pamukta bu yıl 1 milyon 400 bin ton rekolte hedefleniyor.

“Beyaz altın” olarak nitelendirilen pamuğun hasat dönemi başladı. Güneydoğu Anadolu Projesiyle (GAP) sulanabilir arazilerin suya kavuşması sonucu bölgede pamuk üretimi giderek artıyor. Hem desteklemesi hem de tekstil gibi birçok sektöre önemli oranda ham madde sağlayan pamuk, çiftçiler tarafından daha çok tercih edilerek ekilen ürünler arasında yer aldı. Bu yıl ekim alanı yüzde 50 oranında genişleyen pamuk, 2 milyon 800 bin dekar arazi üzerinde ekimi yapıldığı bildirildi. Ekim alanı giderek genişleyen pamukta bu yıl, 1 milyon 400 bin ton kütlü pamuk rekoltesi bekleniyor.

Çiftçi verimden memnun

Pamuk üreticisi Yusuf Bayluğ, verimden memnun olduklarını, pamuk fiyatının netlik kazanmasını beklediklerini söyledi. Pamuk hasadında çalışan işçi Çetin Eldek ise, “Pamuk hasadına başladık. Geçen senelere nazaran bu sene hasatlarımız Allah’a çok şükür iyidir. Çiftçi memnun ve yüzü gülüyor. Fiyatlarla ilgili bir karışıklık var. Fiyatı net olarak belirlenmesiyle çiftçi daha çok mutlu olacak" ifadelerini kullandı.