Beyağaç ilçesinde düzenlenen futbol turnuvası büyük bir heyecana sahne oldu. Takımların kıyasıya mücadele ettiği turnuvada, sezon boyunca sergiledikleri üstün performansla dikkat çeken Seferoğulları takımı şampiyon oldu.

Finalde başarılı bir oyun sergileyen Kapuzspor, turnuvayı ikinci sırada tamamladı. Üçüncülük mücadelesinde ise Kızılcaağaç takımı diğer rakiplerini geride bırakarak turnuvayı üçüncülükle noktaladı. Beyağaçlı futbolseverler, takımların mücadele azmini ve oyun kalitesini takdir etti.

Başkan Sezayi Pütün’den tebrik mesajı

Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, turnuvada yer alan tüm takımları tebrik ederek, sporcuların gösterdikleri azim ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı. Başkan Pütün, turnuvanın dostluk ve kardeşlik ruhunu pekiştirdiğini belirterek, sporun ilçedeki sosyal hayata büyük katkı sağladı-ğını ifade etti.

Bu tür organizasyonların, spor kültürünü yaygınlaştırmak adına önemli olduğunu belirten Beyağaç Belediye Başkanı Pütün, benzer etkinliklerin devam edeceğini duyurdu. Turnuvaya katılan tüm sporculara teşekkür eden Pütün, gençlerin spora olan ilgisinin artmasından memnuniyet duyduklarını dile getirdi.