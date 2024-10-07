Denizli’nin Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, Teknofest 2024’te Türkiye birincisi olarak büyük bir başarıya imza atan “Profesör” ekibinin öğretmen ve öğrencilerini kutladı.

Teknofest 2024’te Denizli’yi “Robolig” kategorisinde temsil eden Beyağaç Ortaokulu Profesör Takımı, Türkiye birincisi olarak büyük bir başarıya imza attı. Tübitak’ta Türkiye üçüncülüğü kazanan Beyağaç’ın Profesör Takımı, Antalya’da düzenlenen Teknofest’te Robolig Ortaokul kategorisinde şampiyon olarak Denizli’ye büyük bir gurur yaşattı. Profesör ekibi önceden de mansiyon ödüllerinden biri olan "En İyi Takım Ruhu" ödülünü almıştı

Bu büyük gurur anında öğrenci ve öğretmenleri Teknofest’te yalnız bırakmayan Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, ilçenin gururu olan öğrencileri ve öğretmenleri Teknofest dönüşü makamında ağırladı. Başkan Pütün, “Beyağaç Atatürk Ortaokulu "Profesör" Takımımız, Teknofest’te Türkiye birincisi oldu. İlçemiz adına böylesine önemli bir başarı elde eden takımımızla gurur duyuyoruz. Öğretmenimiz Emrah Bölüm ile öğrencilerimiz Ayten Özdemir, Hasan Erol, Bahar Bozdağ ve Tuana Gün ilçemizi başarıyla temsil ederek, göğsümüzü kabarttılar. Başarılarınız daim olsun. İlçemizin geleceğine yön veren bu değerli gençlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Teknoloji ve inovasyonun kalbi gençlerimizle atıyor. Emeği geçen herkesi kutlarız” dedi.