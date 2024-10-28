Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, Meclis Üyeleri Hasan Tekir ve Barış Kısa ile birlikte Doğal Şehirler Birliği Meclis Toplantısı’na katılarak Beyağaç’ın doğal zenginliklerini tanıtmak adına önemli bir adım daha attı.

Kuşadası’nda düzenlenen toplantıya, pek çok şehirden yerel yöneticiler ve doğa koruma temsilcileri katıldı.

Toplantı sırasında, Beyağaç’ın eşsiz doğasının tanıtılması, korunması ve bölgenin sürdürülebilir turizm açısından değerlendirilmesi üzerine sunumlar yapıldı. Başkan Pütün, bölgenin ekolojik zenginlikleri ve kültürel mirasının tanıtımının sadece yerel değil, ulusal düzeyde de önem taşıdığına vurgu yaptı. Beyağaç’ın doğal güzellikleri, ekoturizm imkanları ve korunması gereken değerleri toplantının odak noktalarından biri oldu. Toplantıya katılan heyet ayrıca, Beyağaç’ta sürdürülebilir bir turizm altyapısı oluşturma amacıyla projeler geliştirildiğini belirtti.

Başkan Sezayi Pütün, “Beyağaç’ın doğal mirasının korunması ve tanıtılması için böylesine geniş kapsamlı bir platformda yer almak bizim için önemli bir fırsat. Bu değerlerin tanıtılması, bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına da katkı sunacaktır,” diyerek toplantının önemine değindi. Başkan Pütün, doğa ile uyumlu projelerin hayata geçirilmesi için kararlılıklarını dile getirdi.