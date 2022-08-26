Denizli’nin Beyağaç ilçesinde şiddetli yağışın ardından aniden bastıran dolu, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Fındık büyüklüğündeki dolu yağışı nedeniyle, asırlık geleneğe ev sahipliği yapan Kartal Gölü çevresi beyaz örtüyle kaplandı.

Denizli’nin Beyağaç ilçesinde şiddetli yağışın ardından aniden bastıran dolu, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Fındık büyüklüğündeki dolu yağışı nedeniyle, asırlık geleneğe ev sahipliği yapan Kartal Gölü çevresi beyaz örtüyle kaplandı.

Denizli’nin Beyağaç İlçesinde 2 bin 295 metre rakımlı Sandıras Dağı’nda yağmur ve dolu yağışı etkili oldu. 700 yıldan bu yana dağın Çiçek Baba zirvesinde bulunan Eren Dede’de yapılan etkinliklere katılmak için Kartal Gölü çevresinde çadır kuran Yörükler, yağmur ve dolu yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı. Dolu yağışı nedeniyle Kartal Gölü çevresi beyaz örtü ile kaplandı. Yağmur ve dolu yağışı bölgede yarım saat boyunca şiddetli olarak devam etti.

Yağışın kendileri için bereket anlamına geldiğini ifade eden Beyağaç Belediye Başkanı Mustafa Akçay, “Bugün Beyağaç ilçesinde etkinliklerimizi icara ederken, güzel bir yağmur ve dolu yağışı oldu. Bu yağan yağmur bizim için bir yandan rahmet olurken diğer yandan da düzenlediğimiz organizasyonu olumsuz etkiledi. Eren etkinlikleri ile ilgili şöyle bir inanışta var. Etkinliklerin düzenlendiği yerde kurbanlar kesilmesinin ardından orada çok kısa sürede yağmur olur. Toprağın o kanla karıştırılmasının hızlandırıldığı şekilde inanış var. Bu bizim geleneksel inancımız. İnşallah bu dolu ve yağmur yağışı bizim için bereket olur" dedi.