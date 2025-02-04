DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Beyağaç ilçesinde, Denizli Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen çocuk şenliğinde keyifli anlar yaşandı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Beyağaç Belediye Başkanlığının işbirliğinde düzenlenen Beyağaç Çocuk Şenliği çocuklar ve ailelerine keyifli anlar yaşattı. Beyağaç Belediyesi Mehmet Yüksel Salonunda düzenlenen şenlikte gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerde renkli görüntüler oluştu.

Çocukların bir ülkenin geleceği olduğuna işaret eden Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, "Denizli Büyükşehir Belediyesinin, Beyağaç Belediyesi Mehmet Yüksel Salonu’nda düzenlediği Çocuk Şenliği’mize gösterdiğiniz yoğun ilgi için teşekkür ederiz. Çocuklarımızın yüzlerindeki gülümsemeyi görmek bizler için en büyük mutluluktu. Palyaço gösterileri, boyama etkinlikleri ve sihirbaz şovları ile dolu bu keyifli günde bizlerle olan tüm ailelerimize ve değerli hemşehrilerimize minnettarız. Bu güzel etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanımız Bülent Nuri Çavuşoğlu başta olmak üzere tüm ekip arkadaşlarına teşekkür ederiz. Bir sonraki etkinlikte buluşmak dileğiyle" dedi.