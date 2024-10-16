Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, ilçedeki Çarşı Cami inşaatının hızla yükseldiğini belirterek, çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü ifade etti. Başkan Pütün, ilçenin ihtiyaçlarına yanıt verecek modern bir caminin kısa sürede tamamlanacağını söyledi.

Cami inşaatının ilerlemesinde Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun önemli katkıları olduğunu vurgulayan Pütün, desteklerinden dolayı Çavuşoğlu’na tüm Beyağaç halkı adına şükranlarını sundu. Pütün, bu işbirliğinin ilçeye büyük değer katacağını belirtti.

Başkan Pütün, Beyağaç’ta yapılan projelerin, yerel yönetimlerin işbirliğiyle daha hızlı hayata geçtiğini ve halkın ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik projelere öncelik verdiklerini ifade etti. "Birlikte daha güçlü bir Beyağaç inşa ediyoruz," diyerek, sürecin halkın desteğiyle daha da güçlü bir şekilde devam ettiğini dile getirdi.

Cami projesinin, hem ibadet için önemli bir alan oluşturacağını hem de sosyal ve kültürel bir merkez haline geleceğini belirten Pütün, inşaatın tamamlanmasıyla ilçede manevi açıdan da bir zenginlik oluşacağını vurguladı. Camide, aynı zamanda çeşitli etkinlikler ve toplumsal buluşmaların yapılabileceği geniş bir alan planlandığını söyledi.

Beyağaç Belediyesi, bu önemli projenin yanında ilçenin diğer kalkınma projelerine de hız kesmeden devam edeceğini açıklarken, Başkan Pütün, "Hedefimiz, Beyağaç’ı her açıdan daha modern ve yaşanabilir bir ilçe haline getirmek" şeklinde konuştu.