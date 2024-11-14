Beyağaç Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Geleneksel Toplu Sünnet Şöleni, 15 Kasım 2024 tarihinde Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirilecek. Etkinlikte çocukların sünnet töreni coşkuyla kutlanacak.

Beyağaç Belediyesi, ailelerin yükünü hafifletmek ve çocukların bu özel gününü kutlamak amacıyla düzenlenen etkinlikte, sünnet olan çocuklara ve ailelerine eğlenceli bir gün yaşatmayı hedefliyor. Programda çocuklar için çeşitli etkinlikler ve konserler düzenlenecek, palyaçolar da eğlenceli gösterileriyle çocuklara neşeli anlar yaşatacak.

Belediye Başkanı Sezayi Pütün, bu önemli etkinliğin geleneksel hale getirilerek her yıl tekrarlanmasını amaçladıklarını belirtti ve tüm ilçe halkını bu coşkulu güne katılmaya davet etti.