Beyağaç Belediyesince düzenlenen toplu sünnet şöleninde erkekliğe ilk adımlarını birlikte atanan 11 çocuk, Demokrasi Meydanı’ndaki eğlencede doyasıya eğlendi. Böyle bir töreni gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, “Çocuklarımızı sevgiyle büyütüyoruz. Bizlerde Beyağaç Belediyesi olarak çocuklarımızın sağlıklı geleceğe ulaşması için her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz” dedi.

Denizli Beyağaç Belediyesi ailelerin yükünü hafifletmek ve çocukların sünnet törenini gerçekleştirmek amacıyla 11 çocuğun sünnet törenini gerçekleştirdi. Beyağaç Belediyesi, Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirilen törende çocuklara ve ailelere eğlenceli bir gün yaşattı. Çocuklar için çeşitli etkinlikler ve konserler düzenlenen programda, palyaçolar da eğlenceli gösteriyle çocuklara neşeli anlar yaşattı.

Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, bu önemli etkinliğin geleneksel hale getirilerek her yıl tekrarlanmasını amaçladıklarını belirtti. Ayrıca sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini belirten Başkan Pütün, “Beyağaç’ta gelenek ve göreneklerimizi yaşatmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda sosyal sorumluluk bilinci ile hareket eden bir yönetim anlayışı ile vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmayı ve toplumsal dayanışmayı ön planda tutmayı amaçlıyoruz. Yaşlılarımızdan gençlerimize tüm kesimlerin ihtiyaçlarına duyarlıyız” dedi.

Kendini bildi bileli çocuklarla ayrı ilgilendiğini ve sünnet düğününde toplamda 11 çocuğun katıldığını belirten Denizli Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, “Çocuk demek sağlıklı toplum demektir. Bizlerde temelden başlayarak sağlıklı toplum yetiştirebilmek için çocuklara hizmet ediyoruz. Geleceklerimiz çocuklardır. İyi bir nesil, mutlu bir toplum olmasını istiyoruz. Hem bayramlarda hem seyranlarda çocuklarda çocuk olmuşuzdur. Kendimi bildim bileli çocuklarla ayrı ilgilenirim. Şu zamana kadar bayramlarda her zaman çocuklara hediyeler alırız. Bugün toplamda 11 çocuğumuz katıldı. 11 çocuğumuzun sünnet düğününü yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Ailelerin yükünü hafifletmek ve çocukların bu özel gününü kutladığını belirten Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, “Bu soğuk günde bizlere yalnız bırakmayan bütün herkese teşekkür ederim. Biz Beyağaç’ta gelenek ve göreneklerimizi yaşatmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda sosyal sorumluluk bilinci ile hareket eden bir yönetim anlayışı ile vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmayı ve toplumsal dayanışmayı ön planda tutmayı amaçlıyoruz. Yaşlılarımızdan gençlerimize tüm kesimlerin ihtiyaçlarına duyarlıyız. Çocuklarımızı sevgiyle büyütüyoruz. Bizlerde Beyağaç Belediyesi olarak çocuklarımızın sağlıklı geleceğe ulaşması için her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar nereye gittiysem çocuklar bizlere karşı güler yüzlü karşılıyor. Bizlerde çocuklara ve gençlerimize karşı her zaman sevgi ve saygı ile karşılıyoruz. Bundan sonraki hayatımızda da aynı şekilde devam edecektir” diye konuştu.

Her yerde vatandaşlar için hizmet etmeye devam edeceklerini ve organizasyonu düzenleyen Beyağaç Belediyesi’ne teşekkürlerini ileten Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, “Bütün çocuklarımızın sünneti hayırlı uğurlu olsun. Ben aslen Beyağaçlıyım ama Tavas Belediye Başkanlığı yapıyoruz. Benim için Tavas’ta bir Beyağaç’ta ve Denizli’nin her ilçesi benim için birdir. Her yerde vatandaşlarımız için hizmet etmeye devam edeceğiz. Hizmete aşığız. Memleketimize vatandaşlarımıza hizmet etmeye kendimizi adadık. Bu anlamlı organizasyonu düzenleyen Beyağaç Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Organizasyon eğlenceli konserle biterken sünnet olan Mikail Çakır ise organizasyonu düzenleyen Belediye Başkanına teşekkürlerini iletti. Ayrıca Beyağaç Belediyesi’ne kendilerini düşündükleri için ayrıca teşekkür ettiklerini belirtti.

Sünnet törenine, Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, diğer ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarıyla meslek örgütleri temsilcileri ve vatandaşlar katılım sağladı.