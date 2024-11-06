Beyağaç Belediyesi Kasım Ayı Olağan Belediye Meclisi Toplantısı, Belediye Başkanı Sezayi Pütün’ün başkanlığında, meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Meclis toplantısında, ilçenin ihtiyaçları, altyapı çalışmaları, sosyal projeler ve bölgesel kalkınmayı destekleyecek çeşitli gündem maddeleri ele alındı. Üyeler arasında sağlanan uyumlu ve yapıcı tartışmalar sonucunda, tüm kararlar en iyi hizmeti sunma hedefiyle karara bağlandı. Beyağaç halkının refahını artırmayı amaçlayan projelere yönelik fikirler öne çıktı. Başkan Sezayi Pütün, toplantı boyunca birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, alınan kararların ilçenin geleceği açısından önemini dile getirdi. Her bir meclis üyesinin katkısının değerli olduğunu belirten Başkan Pütün, ilçenin gelişimini hızlandıracak projelere destek vermenin önemini ifade etti. Ayrıca, tüm kararların şeffaf bir şekilde alınmasına dikkat edildi.

Toplantının sonunda, alınan kararların hayırlı olması temenni edildi. Beyağaç Belediyesi olarak, halkın yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalara devam edileceği vurgulandı.