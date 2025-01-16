Beylikova ve Köyleri Sosyal Kültür Dayanışma Derneği (BEY-DER) Türk Halk Müziği Korosu, Eskişehir Odunpazarı Yunus Emre Kültür Merkezi’nde düzenlenen konserle izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Konser şefi Sabri Kocaoğlu yönetiminde kurulan koro, birbirinden güzel eserleri seslendirerek izleyicilerden tam not aldı. Konsere; Eskişehir’de ve Beylikova’da yaşayan sanatseverler, davetliler ve protokol katıldı.

BEY-DER tarafından düzenlenen Türk Halk Müziği Konser Korosu’nun sunuculuğunu Mehmet Bozkurt yaptı. Katılımın yoğun olduğu gecede sanatseverler, Türk halk Müziği eserleriyle keyifli anlar yaşadı. Konser, iki bölümde düzenlendi. Konserde, Eskişehir türküleri ve çeşitli yörelerden türküler seslendirildi.

BEY-DER Başkanı Muhamer Öztay, konserde yaptığı konuşmasında, “Bir millet sanattan ve sanatkardan mahrumsa tam bir hayata malik olamaz. Böyle bir millet bir ayağı topal, bir kolu çolak, sakat kimse gibidir. ‘Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir’ diyen Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde ve yolunda yürümeye devam ediyoruz. Beylikova’da düzenlediğimiz ilk konserimizin ardından Eskişehir’de de böyle bir etkinlik gerçekleştirmekten dolayı çok mutluyuz. Bu gecenin hazırlanmasında emeği geçen herkese ve bizi yalnız bırakmayan tüm katılımcılara teşekkür ederim’’ dedi.

İzleyiciler, konseri büyük bir beğeniyle izlediler ve emeği geçen herkese teşekkür ettiler. Konser sonunda emeği geçenlere plaket ve çiçek buketi takdim edildi.