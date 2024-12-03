Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Beyaz Önlük Giyme Töreni, Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nde BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’in katılımıyla gerçekleştirildi.

Her akademik yıl açılışının ardından Diş Hekimliği Fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin, mesleklerinin taşıdığı anlamı ve bunun gerektirdiği disiplini idrak ederek eğitimlerine büyük bir motivasyonla devam edebilmeleri için gerçekleştirilen “Beyaz Önlük Giyme Töreni”, 2024-2025 Akademik Yılı çerçevesinde BEUN Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Törene BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal ve Prof. Dr. Servet Karasu, Genel Sekreter Prof. Dr. Zehra Safi Öz, senato üyeleri, akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, BEUN’un kuruluşunun yüzüncü yılı anısına hazırlanan “Yüzyılın Hikâyesi” başlıklı videonun izlenmesiyle devam etti. Video gösterisinin ardından törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren BEUN Diş Hekimliği Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Baran Can Sağlam, tüm hekim adayı öğrenciler ve aileleriyle birlikte olmaktan BEUN ailesi olarak büyük bir mutluluk duyduklarını ifade ederek beyaz önlük giyme töreninin anlam ve önemine değindi. Ayrıca Dekan Prof. Dr. Sağlam, bu törenin genç diş hekimi adayı öğrenciler için akademik yolculuğunun bir kilometre taşı olduğunu ve gelecekteki mesleklerinde karşılaşacağı sorumlulukları temsil ettiğini ifade etti. Diş hekimliğinin, sağlık sektörünün en önemli alanlarından biri olduğunu da söyleyen Sağlam, öğrencilerin disiplin ve özveri isteyen akademik eğitim ile meslek hayatlarında sorumluluk ve şefkat duygusunu daima önde tutmaları gerektiğini belirterek törenin gerçekleştirilmesinde gösterdiği desteklerden dolayı BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer başta olmak üzere tüm akademisyenlere, öğrencilere ve ailelerine teşekkürlerini sundu.

Dekan Sağlam’dan sonra kürsüye gelen BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer sözlerine, Asrın Felaketi 6 Şubat Kahramanmaraş Depremleri’nde hayatını kaybeden BEUN Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Zehra Haras başta olmak üzere depremde vefat eden tüm öğrencileri ve vatandaşları rahmetle anarak başladı. Ardından Rektör Prof. Dr. Özölçer sözlerine şöyle devam etti: “Bugün burada, Cumhuriyetin ilk üniversitesi olarak uluslararası camiada saygın bir yer edinen Diş Hekimliği Fakültemiz öğrencilerinin beyaz önlük giyme töreninde, sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu mutlu günde icra edilen tören, diş hekimliği eğitiminin kayda değer bir sembolüdür. Genç Hekim adaylarımızın bugün giyecekleri beyaz önlükler yalnızca bir giysi değildir. Saflığı, temizliği, dürüstlüğü, saygıyı ve meslek ahlakını temsil ettiği gibi; etik, bilimsel ve insani değerleri de üzerinde taşıyacaklarının bir ifadesidir.” Konuşmasına diş hekimliğin, özveri ve bağlılık gerektiren bir meslek olduğunu belirterek devam eden Rektör Özölçer, öğrencilere toplumun güvenini ve saygısını kazanacak büyük bir sorumluluğu omuzlayacaklarını ifade edip gençlerin yetişmesinde emek veren başta aileleri olmak üzere onları meslek hayatına en iyi şekilde hazırlayan tüm akademisyenlere teşekkürlerini sundu.

2024-2025 Akademik Yılı Diş Hekimliği Fakültesi Beyaz Önlük Giyme Töreni, açılış konuşmalarının ardından BEUN Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin beyaz önlüklerini giymeleri ve toplu fotoğraf çekiminin gerçekleştirilmesiyle son buldu.