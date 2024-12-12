Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde (BEUN) Sıfır Atık Politikası kapsamında en iyi performans gösteren akademik ve idari birimlere fidan ve dijital teşekkür belgesi takdim edildi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, sıfır atık ve sürdürülebilir çevre politikası doğrultusunda uzun zamandır attığı adımları kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor. BEUN, Sıfır Atık Politikası çerçevesinde altı farklı kategori belirleyerek Kasım 2024 dönemi için tüm akademik ve idari birimlerin, sıfır atık ve sürdürülebilir çevre politikası doğrultusunda üniversitenin belirlediği adımları uygulamaya dökmeleri açısından bir performans tespitinde bulundu.

Kâğıt, pil, cam, plastik ve metal kategorileri olmak üzere toplamda beş farklı kategorinin kıstas alındığı performans ölçümünde, en iyi sonuçları alarak dereceye giren akademik ve idari birimlere teşekkür belgesi verildi.