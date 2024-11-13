Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde (BEUN) Türkiye Düşünce Platformu Başkanı ve araştırmacı-yazar Taşkın Koçak tarafından “Metaverse ve Yapay Zekâ” başlıklı konferans gerçekleştirildi.

Farabi Kampüsü Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nde düzenlenen konferansa BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal, Genel Sekreter Prof. Dr. Zehra Safi Öz, senatörler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, dünyanın Endüstri Devrimi’nden sonra tarımdan sanayiye, ulaşımdan iletişime, sağlıktan eğitime köklü değişimler geçirerek bilgi çağında teknolojik devrimlerle dijital bir döneme evrildiğinin altını çizdi. Rektör Özölçer ayrıca “Yaşadığımız bilgi çağında geleceği şekillendirecek iki büyük dijital yenilik olan metaverse ve yapa zekâ sadece akademik alanda değil, toplumsal yaşamın her alanında da büyük dönüşümler başlamıştır. Dünyanın dijital teknoloji çağında dolu dizgin ilerlerken bugün burada düzenlenen konferansın konusu olan metaverse ve yapay zekânın akademik, sosyal, ekonomik ve ahlaki çerçevede ele alınması büyük önem kazanmaktadır.” dedi. Özölçer bununla birlikte “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın “Dijital Seferberlik” çağrısıyla gençlerimizin dijital dünyada kültürel değerlerimizi buluşturmalarına ve korumalarına da öncü olmalıyız. Onları geleceğin en donanımlı bireyleri olarak yetiştirmek için bizler de TEKNOPARK, SİBERVATAN gibi yapılarımızla yeni fikirler üretmek ve akademik iş birlikleri kurmak için büyük gayret gösteriyoruz” sözlerini dile getirdi.

BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’in konuşmasının ardından sunumunu gerçekleştirmek üzere kürsüye gelen Türkiye Düşünce Platformu Başkanı Taşkın Koçak, Batı Karadeniz’in güzide şehri Zonguldak’ta ve Cumhuriyetin ilk üniversitesi Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, mühendislik kökene sahip bir üniversitede ve sanayi-enerji merkezi olan bir şehirde yapay zekâ ve metaverse konferansının gerçekleştirilmesinin oldukça önemli olduğunu ifade etti. Koçak daha sonra sunumuna geçerek yapay zekânın gelecekte mesleki anlamda gerçekleştireceği dönüşümler, metaverse evrenlerini oluşturan teknolojiler hakkında detaylı bilgi verdi. Koçak bununla birlikte eğitim-öğretim olmak üzere oyun ve iş hayatı gibi sektörlerde VR gözlükler ve otonom araçların öğrenme biçimlerinde ne tür katkılar sağlayabileceğine vurgu yaparak metaverse sayesinde gelişecek siyasi, askeri, eğitsel yeni öğrenme biçimlerinin de önem arz ettiğini ifade edip sözlerini noktaladı.

Konferans, Taşkın Koçak’ın sunumunun ardından soru-cevap kısmıyla devam etti. Soru-cevap kısmının bitimiyle Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, konferansın konuşmacısı araştırmacı yazar Taşkın Koçak’a teşekkür belgesi takdiminde bulundu. Takdimin ardından “Metaverse ve Yapay Zekâ” başlıklı konferans katılımcıların yer aldığı toplu hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından son buldu.