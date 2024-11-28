Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) ev sahipliğinde düzenlenen Türk Armoni Yıldızları Orkestrası (TÜRKAY) Konseri, dinleyicilerden büyük beğeni topladı.

Millî Savunma Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası Komutanlığı bünyesinde faaliyet gösteren TÜRKAY, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuvarı iş birliğiyle Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nde dinleyicilere unutulmaz bir performans sergiledi.

Konser; Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Deniz Albay Ahmet Öztürk, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ve eşi Seran Özölçer, Zonguldak Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Ertekin, Zonguldak İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Barış Cücen, BEUN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal, il protokolü, senato üyeleri, akademisyenler, idari personel, öğrenciler ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Şef Bando Yarbay Kerimcan Nayman’ın yönetimindeki orkestra, MFÖ, Cem Karaca, Barış Manço ve Mor ve Ötesi gibi ünlü sanatçıların eserlerinin yanı sıra çeşitli yerli ve yabancı birbirinden güzel eserler seslendirdi. Konserde BEUN Devlet Konservatuvarı öğretim elemanlarından Dr. Öğr. Üyesi Cemallettin Baydağ, Öğr. Gör. Dilek Yüksel ve konservatuvar öğrencilerinden oluşan Çok Sesli Koro sahne aldı. Konserde, BUEN Devlet Konservatuvarı Müdürü Doç. Dr. İlker Kömürcü’nün Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzüncü yılına özel yazıp bestelediği 100. Yıl Marşı’nın seslendirilmesi dinleyiciler tarafından büyük beğeni aldı.

BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer; Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak sanata ve kültüre verdikleri önemi ifade ederek, Türk Armoni Yıldızları Orkestrası’nı üniversite ve Zonguldak’ta ağırlamaktan dolayı çok mutlu olduklarını dile getirip orkestra üyelerine, dinleyenlere unutulmaz bir akşam yaşattıkları için teşekkür etti.

Türk Armoni Yıldızları Orkestrası Konseri, teşekkür belge takdimi ve günün anısına hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.