Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle “Değişim ve Dönüşüm Sürecinde Öğretmen Olmak” başlıklı panel gerçekleştirildi.

Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe; Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Deniz Albay Ahmet Öztürk, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Akgül, protokol üyeleri, senato üyeleri ve hayırsever Zuhal Yılmaz ile çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı. Panelde il dışından konuşmacı olarak Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Çepni, Bilkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alipaşa Ayas, Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yaşar Özbay ve 2017-2023 yılları arasında TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan görevini yürütmüş Prof. Dr. Yüksel Kavak da yer aldı.

Açılış konuşmasını yapan Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Azar, öğretmenlik mesleğinin toplumsal gelişimdeki vazgeçilmez rolüne dikkat çekti. Konuşmasında, öğretmenlerin öğrencilerine yalnızca bilgi aktarmakla kalmayıp onların millî, dinî ve ahlaki değerler kazanmalarına da yardımcı olmaları, bunun yanı sıra öğrencilerine üretken düşünceyi teşvik etmeleri ve onların toplumsal sorumluluk bilincine sahip bireyler olarak yetiştirmeleri gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Azar, öğretmenliği bir gönül mesleği olarak nitelendirerek, bu mesleğin toplumu şekillendiren önemli bir rol üstlendiğini ifade etti. Ayrıca, Mustafa Kemal Atatürk’ün öğretmenlere duyduğu güveni hatırlatarak, öğretmenlerin toplumsal değişimin en güçlü aktörleri olduğunun altını çizdi. Prof. Dr. Azar öğretmenlik mesleğinin geçmişten bugüne kadar büyük bir özveriyle yürütüldüğünü belirterek bu mesleği icra eden kişilerin toplum için çok önemli birer lider olduklarına değindi. Etkinlik, öğretmenlik mesleğinin anlamına ve öğretmenlerin toplum üzerindeki etkisine dair yapılan konuşmalarla devam etti.

Dekan Prof. Dr. Ali Azar’ın konuşmasından sonra kürsüye gelen Zonguldak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, değişim ve dönüşüm sürecinde öğretmen olmak başlıklı panelin dijital dünya düzeninde eğitimin aldığı yolu tartışmak açısından oldukça önemli olduğunu belirterek konuşmasında “Özellikle bilgi çağını yaşadığımız bu yüzyılda dünyamızın yapay zekâ ve metaverse gibi çığır açıcı teknolojiyle değişim ve dönüşümde hızla yol aldığı apaçık gerçektir. İşte bu hususta öğretmenlerimiz çağı yakalamadıkça, eğitimde teknolojinin doğru olarak kullanılması da programların başarıyla yürütülmesi ve amacına ulaştırılması da mümkün değildir. Nitekim yaşadığı döneme uyum sağlayan donanımlı eğitimcilerle; gençlerimizi üretken, analitik düşünebilen ve eleştirebilen bireyler olarak yetiştirmemiz oldukça önemlidir. Öğretmenlerimizin ve eğitimcilerimizin vizyonu ve etkin çalışmalarıyla yetişen donanımlı yeni neslimiz ile ülkemiz eğitim, spor, sağlık, sanat gibi uluslararası her alanda daha güçlü yer edinecektir.” sözlerine yer verdi.

Rektör Özölçer konuşmasının sonunda panelin düzenlenmesinde emeği geçen ve katılım sağlayan herkese teşekkür ederek; başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere görevi başında şehadete ermiş ve ebedî âleme göç eylemiş tüm öğretmenleri rahmet ve saygıyla anıp, geleceği aydınlatacak Türk neslinin yetişmesinde özveriyle çalışan tüm eğitimcilerin ve öğretmen adayı öğrencilerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Açılış konuşmalarının ardından, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü Doç. Dr. İlker Kömürcü yönetiminde müzik dinletisi gerçekleştirildi. Konservatuvar ekibinin hazırladığı seçkin repertuar, katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı ve büyük beğeni topladı. Dinleti sonrası BEUN Devlet konservatuvarı akademisyenleri ve ekibine teşekkür belgesi takdim edildi.

Değişim ve Dönüşüm Sürecinde Öğretmen Olmak başlıklı etkinliğin panel bölümünde, Gazi Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Yaşar Özbay, panelin moderatörlüğünü yaptı. Panelde, Uludağ Üniversitesinde Prof. Dr. Salih Çepni, Bilkent Üniversitesinden Prof. Dr. Alipaşa Ayas ve TED Üniversitesinden Prof. Dr. Yüksel Kavak, öğretmenlik mesleğinin değişim sürecindeki rolü ve geleceğini, kendi deneyim ve uzmanlık alanları çerçevesinde ele aldılar. Eğitim politikaları, öğretmen yetiştirme stratejileri ve dijital dönüşüm gibi konularda detaylı analizler sunan panelistler, modern çağın şartları çerçevesinde gerçekleştirilecek çalışmaların önemine vurgu yaparak geleceğin öğretmen adayı öğrencilere araştırma ve öğrenme tutkularından vazgeçmemelerini ifade ederek tüm eğitimcilerin öğretmenler gününü kutladıktan sonra panel sona erdi.

Değerlendirme konuşmaları ve soru-cevap kısmının ardından moderatör ve panelistlere teşekkür belgelerinin takdim edilmesi ve günün anısına binaen toplu hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.