Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından “Basri Erdem Baskı Resim Koleksiyonu Sergisi”nin açılışı gerçekleştirildi.

Farabi Kampüsünde bulunan Karaelmas Sanat Galerisinde açılışı gerçekleştirilen etkinliğe, BEUN Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Prof. Dr. Servet Karasu, Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan Topuz, Ressam Prof. Dr. Basri Erdem, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Baskı teknikleri ve baskı örnekleri hakkında yaptığı çalışmalar üzerinden bilgi aktaran Erdem, Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri ve akademisyenleriyle sergi hakkında sohbet ederek, öğrencilerden ve akademisyenlerden gelen soruları cevapladı. Ressam Prof. Dr. Basri Erdem’in koleksiyonunda yer alan birbirinden farklı özgün sanat eserlerinin sergilediği etkinlik, katılımcıların yoğun ilgisini çekti.

Karaelmas Sanat Galerisinde açılan sergi 13 Aralık Cuma gününe kadar ziyaret edilebilecek. Ayrıca, Ressam Prof. Dr. Basri Erdem’in öncülüğünde 10 Aralık 2024 Salı günü saat 11.00’de Tahir Karauğuz Konferans Salonu’nda söyleşi etkinliği ile 10-11 Aralık tarihlerinde Güzel Sanatlar Fakültesinde çalıştay düzenlenecek.