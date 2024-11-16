Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nde Ahilik Günü Kültür Programı gerçekleştirildi.

Farabi Kampüsü Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa BEUN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Programın açılış konuşmaları öncesinde Sezai Karakoç Kültür Merkezi fuaye alanında düzenlenen Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi akademisyenleri ve mezun öğrencilerinin Ahilik’in köklü kültüründen esintiler taşıyan, Ahilik’in ruhunu yansıtan ve bu kültürün izlerini günümüze aktaran görsellerini hazırladıkları serginin açılışı yapılarak sergideki eserler incelendi.

Serginin ardından açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan BEUN Devrek Meslek Yüksekokulu akademisyenlerinden Öğr. Gör. Dr. Cemal Gümüş, “Köklü bir kültür olan Ahilik’i ve onun derinlemesine işlediği ahlak, dayanışma ve ticaret ilkelerini anmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Ahilik kültürü, yüzyıllar öncesinden günümüze kadar ulaşan en eski bir gelenek olup bizlere dürüstlük, kardeşlik ve karşılıklı yardımlaşma gibi değerleri hatırlatmaktadır. Bu anlamlı etkinliğin düzenlemesinde bizlere her daim destek olan başta Sayın Rektörümüz Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer olmak üzere herkese teşekkürlerimi sunuyorum” açıklamasında bulundu.

Gümüş’ün konuşmasının ardından kürsüye gelen BEUN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu, üniversite ev sahipliğinde düzenlenen bu anlamlı etkinliğin oldukça önem arz ettiğini ifade etti. Prof. Dr. Karasu sözlerine şöyle devam etti: “Milletimizin birlik, beraberlik ve hoşgörü anlayışını güçlendiren ahiliğin temelleri on üçüncü yüzyılda debbağların ve sanatkârlığın piri Ahi Evran tarafından atılmıştır. Anadolu’nun dört bir yanına yayılan Ahilik teşkilatının felsefesi günümüzde de halen yol gösterici bir mahiyete sahiptir. Sadece meslek bilgisi değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluğa da dikkat çeken ahiliğin öneminin doğru bir şekilde özümsenerek düstur edinilmesi çok kıymetlidir. Üniversitemiz, ülkemiz ve bölgemizin kültürel değerlerinin korunmasına ve aktarılmasına yönelik önemli çalışmalara imza atmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle bu manidar programın düzenlenmesinde kıymetli desteklerinden dolayı başta Sayın Rektörümüz Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Prof. Dr. Servet Karasu’nun konuşmasının ardından program, “Erbab: Ahilik Belgesel Sunumu” ile “Zonguldak Yöresinde Yaşayan İnsan Hazineleri Usta Eller Dijital Sergisi” videosu ile devam etti. Video gösterilerinin hemen sonrasında Ahilik Kültürü Programı’na katkı sağlayan akademisyenlere ve katılımcılara teşekkür belgelerinin takdim edilmesi ve günün anısına binaen toplu hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından program sona erdi.