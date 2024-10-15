BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’in katılımıyla, 2. Öncelikli ve Yenilikçi Araştırmalar Çalıştayı açılış töreni gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı 12. Kalkınma Planı doğrultusunda, TÜBİTAK 2223-B Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği Programı çerçevesinde gerçekleştirilen 2. Öncelikli ve Yenilikçi Araştırmalar Çalıştayı, BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’in katılımıyla gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı. BEUN Sezai Karakoç Kültür Merkezinde, şehitlerin anısına gerçekleştirilen saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasının ardından başlayan törene, BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, senato üyeleri, çalıştay düzenleme kurulu başkanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Çalıştayın protokol konuşmasını gerçekleştiren Çalıştay Başkanları; Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Soner Çakar ve Kayseri Üniversitesi Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Organik Tarım Programı öğretim üyesi Doç. Dr. Uğur Azizoğlu, çalıştayın son derece geniş akademik alanları kapsaması ve farklı üniversitelerden araştırmacıların katılım göstermesi nedeniyle büyük bir öneme sahip olduğunu ifade ederek çalıştayın gerçekleştirilmesindeki katkıları ve ev sahipliğinden dolayı BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’e teşekkürlerini sundular.

Protokol konuşmasını gerçekleştiren Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, fen bilimlerini kapsayan, geniş konu başlıkları olan ve Türkiye’nin geleceği açısından önem arz eden çalıştayın Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenmesinden ve nazik davetinden dolayı BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer başta olmak üzere tüm düzenleme kurulu üyelerine ve katılımcılara teşekkürlerini sundu.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, BEUN olarak akademik tüm çalışma alanlarında çok sayıda nitelikli çalışma gerçekleştirmekle birlikte bunların bazılarına da ev sahipliği yapmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını ifade etti. Türkiye Yüzyılı çerçevesinde, Türkiye’nin teknolojik ve bilimsel altyapı anlamında kendine yeten bir ülke olması için yoğun bir çalışma içinde bulunduklarını sözlerine ekleyen Rektör Özölçer, akademi olarak bu altyapının inşasında bilimsel çalışmaları gerçekleştirme ve ilgili araştırmacıları bir araya getirerek bilimsel çıktılar sağlama görevi çerçevesinde bugün II. Öncelikli ve Yenilikçi Araştırmalar Çalıştayı’nı BEUN’da gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını aktardı. Çalıştay tartışma ve çıktılarının Türkiye ve bilim dünyasına hayırlı ve faydalı olmasını temenni ettiğini belirten Rektör Özölçer, sözlerini TÜBİTAK 2223-B Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği Programı görevlilerine, çalıştay düzenleme kurulu üyelerine ve tüm araştırmacılar ile katılımcılara teşekkür ederek sonlandırdı.

Protokol konuşmalarının ardından BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ve Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’un, çalıştay davetli konuşmacılarıyla toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirmesiyle açılış töreni son buldu.

Çalıştayın açılış oturumunda sunum gerçekleştiren Prof. Dr. Evren Mutlugün, Almanya ve Singapur’da yapmış olduğu çalışmalardan hareketle ekran teknolojisi alanında güncel çalışmaları ve proje deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. İkinci konuşmacı, Erciyes Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. İsmail Üçsoy, nanoteknolojinin bilime ve insan hayatına olan etkilerini konu alan sunumunda, nanoteknolojiye dair güncel çalışma ve örnekleri aktardı. Nanoteknolojinin farklı akademik alanlarda ve bilim dallarında merkezi rolüne vurgu yapan Üçsoy, bu alanda gerçekleştirilmesi gereken çalışmaların da güncel literatürü ve çalışmaları yakından takip etmesi gerektiğini ifade etti. İlk oturumun son sunumunu ise Kayseri Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Uğur Azizoğlu gerçekleştirdi. Sürdürülebilir tarım için çevre dostu yenilikçi yaklaşımları odağına alan sunumunda Azizoğlu, mikrobiyal biyoteknoloji kapsamında gıda güvenliğinin geleceği üzerine yapmış olduğu giriş konuşmasından sonra tarımda kimyasal madde kullanımının asgari seviyeye düşürülmesi amacıyla faydalı bakteriler kullanmak suretiyle bitki yetiştiriciliğinde etki oluşturma hedefinde olduklarını ve bu çerçevede başarı elde ettiklerini ifade etti. Ayrıca tuzluluk ve kuraklığa karşı bitkinin direncini artıracak faydalı bakteri keşfettiklerini de katılımcılarla paylaşan Azizoğlu, araştırmalarına dair detaylı aktarımlarda bulunarak sunumunu sonlandırdı.

TÜBİTAK Öncelikli AR-GE ve Yenilik Konuları’nı içeren II. Öncelikli ve Yenilikçi Araştırmalar Çalıştayı; Mikrobiyal Biyoteknoloji, Nanoteknoloji, Nanobiyoteknoloji, Biyomalzemeler, Kontrollü İlaç Taşınım Sistemleri, Yapay Zekâ ve Bilişim Teknolojileri, Hidrojen Enerjisi, Gen Teknolojisi ve DNA-Tamiri, Moleküler Biyoloji, Lityum Batarya Sistemleri, Güneş Pilleri gibi çeşitli ve kritik öneme sahip konu başlıklarında, farklı üniversitelerden 12 davetli konuşmacının sunumu ile BEUN Sezai Karakoç Kültür Merkezindeki oturumlarla devam ediyor.