Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ev sahipliğinde, 24-25 Nisan 2025 tarihinde İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Yapay Zeka ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Karaelmas Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Bilgi Güvenliği Derneği işbirliğinde "5th International Artificial Intelligence and Data Science Congress" etkinliği gerçekleştirilecek.

Etkinlik; iki üniversitenin Yapay Zeka ve Siber Güvenlik merkezlerinin iş birliğinde Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilecek. Etkinlik düzenleme kurulu başkanı BEUN Karaelmas Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Semih Çakır etkinlik ile ilgili şunları dile getirdi: " Siber saldırılar ve kötü amaçlı yapay zeka kullanımları gün geçtikçe artmaktadır. Toplumda iki kavramın yeterince anlaşılması ve öneminin vurgulanması, bireylerin ve kurumların farkındalıklarının artırarak teknolojinin güvenli ve etik kullanımının anlatılması gerekmektedir. Ayrıca düzenleme kurulumuz olarak çok güçlü bir ekosisteme sahibiz ve devletimizin farklı kademelerinden çok değerli üyeler ile bu etkinliği planlıyoruz. Cumhuriyetin ilk illi ve ilk üniversitesinde düzenleyeceğimiz ICADA2025 etkinliği, akademisyenler, uzmanlar, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler ve girişimciler için buluşma noktası olacaktır. Bu sayede yeni fikirlerin ve projelerin ortaya çıkmasına olanak tanıyacak, iş birliği fırsatları sunacaktır. Etkinliğimize verdikleri destek ve imkanlar için Sayın Rektörlerimiz Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ve Prof. Dr. Saffet Köse’ye, bizler ile birlikte olacak kamu kurum kuruluşlarımızdan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı’na, Havelsan’a, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’ne, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu USOM’a ve görüşmelerimizin devam ettiği etkinliğimizi destekleyecek şirketlerimize çok teşekkür ediyoruz."