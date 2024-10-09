Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan “2024 Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu”nda farklı klasmanlarda üst sıralarda yer alma başarısı gösterdi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, 2024 Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu’nu yayımladı. Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, proje ve yayın, uluslararasılaşma, sürdürülebilirlik, topluma hizmet ve sosyal sorumluluk gibi temel kategoriler özelinde farklı alt başlıklardan oluşan rapor, Türkiye’deki tüm devlet ve vakıf üniversitelerini 2023 yılı verilerine göre sıraladı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi beş farklı kategoride Türkiye’nin en iyi beş üniversitesi arasında yer alma başarısı gösterdi.

“Dezavantajlı Gruplara Yönelik Düzenlenen Faaliyet Sayısının En Yüksek Olduğu Üniversiteler” başlıklı kategoride BEUN, Türkiye’deki tüm üniversiteler arasında en iyi 7. üniversite olmayı başardı. “Öğrencilerin Yaptığı Sosyal Sorumluluk Projeleri Sayısının En Yüksek Olduğu Üniversiteler” kategorisinde ise BEUN, Türkiye’nin en iyi 11. üniversitesi olma başarısını gösterdi. “Üniversiteye Kazandırılan Bağış Miktarının En Yüksek Olduğu Üniversiteler” kategorisinde 12. sırada yer alan BEUN, “Alınan Ödül veya Nişan Sayısının En Yüksek Olduğu Üniversiteler” kategorisinde ise tüm Türkiye’de en iyi 15. üniversite olarak yer aldı. Son olarak “Öğrenci Kulüp Sayısının En Yüksek Olduğu Üniversiteler” kategorisinde ise BEUN, Türkiye’nin en iyi 17. üniversitesi oldu.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin, YÖK 2024 Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu’nda üst sıralarda yer alma başarısı göstermesiyle ilgili açıklamada bulunan BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, göreve geldikleri günden bu yana BEUN’u akademik, kültürel, sportif, sanatsal ve sosyal anlamda Türkiye’nin ve dünyanın en iyi üniversitelerinden biri hâline getirmek için büyük çaba gösterdiklerini; gerek ulusal ve gerek uluslararası sıralamalarda BEUN’un son dönemde büyük çıkış yakalamasının da bunun göstergesi olduğunu ifade etti. Farklı kategorilerde elde edilen başarılardan dolayı, tüm akademik ve idari personele teşekkür eden Rektör Özölçer, BEUN’un bundan sonra tüm kategorilerde en üst sıralarda yer alması için de ilgili planlama ve çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini aktardı.