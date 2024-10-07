Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Teknoloji Takımlarından B-Dispate, 9. Türksat Model Uydu Yarışması’nda 152 takım arasında üstün bir başarı göstererek üçüncü olmaya hak kazandı.

BEUN teknoloji takımlarından B-Dispate, ülke çapında yakından bilinen havacılık ve uzay alanındaki başarılarına bir yenisini daha ekleyerek; Türkiye’nin ilk ve tek, dünyanın en büyük havacılık ve uzay teknolojisi festivali olan TEKNOFEST’te üçüncülük ödülünü almaya hak kazandı. TEKNOFEST bünyesinde Türksat tarafından düzenlenen 9. Türksat Model Uydu Yarışması’nda, 152 takım arasından ilk üçte yer almaya hak kazanan B-Dispate, büyük bir çaba ve titizlikle çalışmalarını sürdürerek bu başarıyı elde etti.

Daha önce 2021 yılında düzenlenen Türksat Model Uydu Yarışması’nda 110 takım arasında finale kalarak Türkiye birincisi olan B-Dispate, 2022’de de adını finale yazdırdı. B-Dispate takımı, bu yıl da gösterdiği azimle 9. Türksat Model Uydu Yarışması’nda yine ilk üçte yer alarak, kendine olan güveni bir kez daha pekiştirdi. İlk üç takımın yerlerinin kesinleştiği yer olan 2-6 Ekim 2024 tarihleri arasında Adana Şakirpaşa Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST’in beşinci ve son gününde, B-Dispate üçüncülük derecesini tescil ettirerek istikrarlı başarısını sürdürmeye devam etti. Bu önemli başarı aynı zamanda, hem teknoloji takımının hem de BEUN’un havacılık ve uzay teknolojilerindeki özgün ve nitelikli çalışmalar ortaya koyduğunu tekrardan gözler önüne serdi.

B-Dispate takımının elde ettiği üçüncülük sonrası BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, B-Dispate takımını tebrik ederek, “Gençlerimizin bu alandaki başarısı, üniversitemizin ülkemizin millî teknoloji hamlesindeki adımlarına değer katmasıyla beraber BEUN hedeflerinin de yenilikçi araştırmalar ve üretimler konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor. Daha önce de kazandığı başarılarla üniversitemizi ve şehrimizi gururlandıran B-Dispate’in gösterdiği azim ve gayret, gelecekteki projelerde de daha büyük başarılara imza atacaklarının bir göstergesidir. Bu düşüncelerle başta teknoloji takımımızın kaptanı Özcan Gülcan, yazılım ekibinden Kaan Gökdoğan ve Hasan Gürbüz, elektronik ekibinden Ali Eren Akcasu, mekanik ekibinden Özcan Gülcan ve Esra Metin, sosyal medya ve sponsorluk ekibinden Zeynep Yaşar ve Halil İbrahim Yazıcı olmak üzere Takım Danışmanı Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamit Aydın, Teknoloji Takımları Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Haşim Duru ile emeği geçen herkesi canıgönülden kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.” dedi.

BEUN Teknoloji Takımlarından B-Dispate’in bu başarısı, üniversitenin uzay, havacılık ve teknoloji alanındaki gelişiminde önemli bir adım olarak kaydedilirken, gelecekteki yarışmalara da ilham olmaya devam edeceği öngörülüyor.