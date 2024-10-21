Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN), tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “Orman Temizliği Etkinliği”nde yerini aldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü iş birliği çerçevesinde eş zamanlı Türkiye’nin 81 ilini kapsayan “Orman Temizliği Etkinliği”, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin de katılımıyla Zonguldak’ın Karaman beldesinde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Etkinliğe, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu Müdürü aynı zamanda çevre düzenlemeden sorumlu Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Deniz Karaelmas, Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Zonguldak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Zonguldak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü, Türk Kızılay Zonguldak Şubesi, çeşitli sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimlerden yetkililer ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Orman Temizliği Etkinliği boyunca birçok atık toplanarak, doğanın temizlenmesine katkı sağlandı. Ayrıca etkinliğe katılanlar arasında çevre koruma bilincinin artırılması amacıyla çeşitli bilgiler paylaşıldı. Bu tür organizasyonların, tüm ülke genelinde olduğu gibi Zonguldak’ın da doğal güzelliklerini koruma hedefiyle sürdürüleceği belirtildikten sonra etkinlik sona erdi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, düzenlenen etkinliğin önemine vurgu yaparak, "Doğayı korumak ve gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak için bu tür etkinliklerin sürekli hale gelmesi gerekmektedir. Tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak düzenlenen ve son derece kayda değer bir etkiye sahip olan bu faaliyete katılımcılarımızın gösterdiği ilgi ve destek, çevre bilincimizin artması adına oldukça değerlidir. Toplumumuzun çevre ve doğa farkındalığını artıracak olan bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen ve bizzat katılım göstererek ormanlarımızın temizlenmesine destek olan tüm katılımcılara teşekkürlerimi sunuyorum." açıklamasında bulundu.