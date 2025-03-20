Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) bünyesinde yer alan Öğrenci Topluluklarının, Üniversite Öğrenci Kulüplerine Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında sundukları projelerden 16’sı destek almaya hak kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ve gençlerin kişisel, sosyal, sportif ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefleyen 3. Dönem Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında öğrenci projeleri başvuru sonuçları açıklandı. Devlet ve vakıf olmak üzere Türkiye’deki tüm üniversitelerden yapılan başvuru sonrasında 426’sı ulusal, 881’i yerel olmak üzere toplamda 1307 proje desteklenmeye layık görüldü. 1307 proje arasında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Öğrenci Toplulukları, 16 proje kabulüyle büyük bir başarı gösterdi.

Öğrenci Topluluklarının ÜNİDES tarafından desteklenmeye hak kazandıkları başarılarından büyük mutluluk ve gurur duyduğunu ifade eden Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu sözleri ifade etti:

"Yaşayan, üreten, bilgi paylaşan, öğrenci dostu ve nitelikli akademik bir bilim yuvası olan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak öğrencilerimizi sadece lisans ve lisansüstü eğitimle kariyer yolculuklarına hazırlamıyoruz; aynı zamanda öğrencilerimizin sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerine de katkı sağlayarak onları akademik camiada, uluslararası bilim arenasında ve iş dünyasında aranan donanımlı bireyler olarak yetişmeleri için her zaman destekliyoruz. Üniversitemizdeki öğrenci kulüpleri, fikirlerin gelişimine olanak tanıyan, dinamik ve yenilikçi çalışmalar sunarak çeşitli platformlarda önemli başarılar elde etmeye devam ediyor. Daha önce 1. Dönem ÜNİDES kapsamında tüm devlet ve vakıf üniversitelerinin sunduğu 140 proje arasından öğrencilerimizin 3 projesi destek almaya kazandı. Öğrenci topluluklarımız, 2. Dönem Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında önemli bir başarı elde ederek 15 projeyle desteklenmeye layık görüldü. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında, 2024-2025 yılı 3. Dönem başvuru sonuçlarında ise Üniversitemiz öğrenci topluluklarının sunduğu projeler arasından 16 proje daha desteklenmeye layık görüldü. Öğrenci topluluklarımızın ÜNİDES’e sunduğu 10’u yerel 6’sı ulusal olmak üzere toplamda 16 projenin desteklenmeye hak kazanması, öğrencilerimizin fikirleriyle dinamik ve yenilikçi çalışmalar sunarak çeşitli platformlarda önemli başarılar elde ettiğinin bir göstergesidir. Öğrencilerimizin bu platformda elde ettiği başarılar onların hem akademik gelişimlerine hem de sosyal ve kültürel etkileşimlerine önemli bir kazanım fırsatı sunmaktadır. İnanıyoruz ki her yeni yıl, öğrenci topluluklarımızın faaliyet ve başarıları da artmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle öğrencilerimizin sosyal, kişisel ve mesleki gelişimleri için kayda değer fırsatlar sunan çalışmalardan dolayı başta Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Osman Aşkın Bak ile Gençlik ve Spor Bakanlığı olmak üzere Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ailesine teşekkürlerimi sunuyorum. Bununla birlikte projeleriyle destek almaya hak kazanan değerli öğrencilerimizi ve topluluk danışmanı olan kıymetli akademisyenlerimizi ayrı ayrı tebrik ediyor, projelerinin başarıyla hayata geçmesini temenni ediyorum."