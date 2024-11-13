Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) bünyesinde yer alan Öğrenci Toplulukları, Üniversite Öğrenci Kulüplerine Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında sundukları projelerden 3’ü destek almaya hak kazanarak önemli bir başarıya daha imza attı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ve gençlerin kişisel, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefleyen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında öğrenci projeleri başvuru sonuçları açıklandı. Türkiye’nin devlet ve vakıf olmak üzere tüm üniversitelerden yapılan toplam 104 proje arasından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi bünyesinde bulunan Sivil Yaşam Topluluğu, Kalite Topluluğu ve Geleneksel Türk Okçuluğu Topluğunun sundukları 3 ayrı proje destek almaya hak kazandı.

Üniversite öğrencileri için kayda değer bir fırsat sunan ve üniversiteler mevzuatlarına uygun olarak onaylanmış öğrenci topluluklarının proje ve fikirlerinin geliştirilmesine yönelik ayni destek sağlayacak olan ÜNİDES programına başvuran Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin Öğrenci Topluluklarının başvurduğu projeler arasından üç proje desteklenmeye layık görüldü. Gençlerin her alanda gelişimine katkıda bulunmayı ve onları güçlü "Türkiye Yüzyılı"nda geleceğe en iyi şekilde hazırlamaya hedef edinen programa, Türkiye’nin dört bir yanından bütün üniversite öğrenci kulüpleri yoğun ilgi gösterdi. Çok sayıda başvuru yapılan proje arasından BEUN bünyesinde yer alan Sivil Yaşam Topluluğunun “Akran Yaklaşımlı Eğitim Modülleri Projesi”, Kalite Topluluğunun “Orman” ve Geleneksel Türk Okçuluğu Topluluğunun “Geleceğin Öğretmenleri Ata Sporumuz Geleneksel Türk Okçuluğu ile Buluşuyor” adlı üç projesi desteklenmeye layık görülerek önemli bir başarı elde etti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, öğrenci topluluklarının elde etti etiği başarıdan büyük mutluluk ve gurur duyduğunu ifade ederek konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Üniversite olarak öğrencilere sadece akademik anlamda değil; sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerine de katkı sağlamak için onları destekliyoruz. Bu kapsamda Üniversitemizdeki öğrenci kulüpleri, fikirlerin gelişimine imkan tanıyan, dinamik ve yenilikçi çalışmalar sunarak çeşitli platformlarda önemli başarılar elde etmektedirler. Bunun en güzel örneklerinden biri olan öğrenci topluluklarımızın bu yıl ÜNİDES kapsamında elde ettiği başarı, üniversitemizin gençlere verdiği değerin ve onların potansiyellerine duyduğumuz güvenin bir göstergesidir. Öğrencilerimizin bu başarıları, hem akademik hem de sosyal açıdan önemli bir gelişim fırsatı sunmaktadır. Kendilerini ayrı ayrı tebrik ediyor, projelerinin başarıyla hayata geçmesini temenni ediyorum” dedi.