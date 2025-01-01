Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) İlahiyat Fakültesine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Zonguldak Valiliği tarafından verilen "Erişilebilirlik Belgesi" ve "Erişilebilirlik Logolu Bayrak" takdim töreni düzenlendi.

Zonguldak Valiliği bünyesinde faaliyet gösteren Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu tarafından yapılan incelemeler sonucunda, engelli vatandaşların erişimi açısından standartlara uygun olduğu belirlenen BEUN İlahiyat Fakültesi "Erişilebilirlik Belgesi" ve "Erişilebilirlik Logolu Bayrak" almaya hak kazandı.

İlahiyat Fakültesinin "Erişilebilirlik Belgesi" ve Erişilebilirlik Logosu" almaya hak kazanması münasebetiyle düzenlenen törene; Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Türkmen Köse, Genel Sekreter Prof. Dr. Zehra Safi Öz, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Seyfullah Kara, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melih Geniş, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Yücel Namal, Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, BEUN Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü, İlahiyat Fakültesi ile İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi akademik ve idari personeli katıldı.

Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Türkmen Köse tarafından belge ve bayrak takdiminin yapıldığı törende konu ile ilgili konuşma yapan Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer; Üniversite olarak mekânda, eğitimde ve sosyokültürel faaliyetlerde erişilebilirlik adına Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü ve ilgili birimlerin yaptığı çalışmalarla engellilere yönelik tüm faaliyetleri önemle desteklediklerini ifade etti. Özölçer, İlahiyat Fakültesinin aldığı Bakanlık Erişilebilirlik Belgesi ve Logolu Bayrak ile toplam belge ve bayrak sayısının dörde yükseldiğine vurguladı. BEUN’un ayrıca YÖK Engelsiz Üniversite Ödülleri kapsamında 12 birimi için "Mekânda Erişilebilirlik” turuncu bayrak, 7 eğitim birimi için “Eğitimde Erişilebilirlik” yeşil bayrak olmak üzere toplam 19 bayrak ödülü sahibi olduğunu dile getiren Rektör Özölçer, bu süreçte “Erişilebilirlik Belgesi ve Erişilebilirlik Bayrağı” almaya hak kazanmada emeği geçen İlahiyat Fakültesi, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü ve ilgili birimlerin akademik ve idari personeline teşekkür etti.

Tören, Erişilebilirlik Belgesi ve Erişilebilirlik Logolu Bayrak takdiminden sonra hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.