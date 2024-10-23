Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Farabi Kampüsü yemekhane binası çatısına kurulan güneş enerjisi santrali ile yıllık 641 ağaç dikimine eşdeğer karbon salınımı önlenecek.

Güneş enerjisi, çevreye zarar veren karbondioksit emisyonlarını en aza indirerek, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini önleyen temiz, sürdürülebilir ve yenilenebilir bir enerji kaynağı. Bu sebeple güneş enerjisine yapılan yatırımlar, temiz ve sürdürülebilir bir gelecek için atılan önemli bir adım. Bu bağlamda Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin elektrik enerjisi tüketiminin bir kısmının yenilenebilir enerji kaynakları ile sağlanması amacıyla Farabi Kampüsü yemekhane binasının çatısına 40 kWp kurulu gücünde yenilenebilir güneş enerjisi santrali (GES) kuruldu.

Toplam kurulu gücü 40 kWp olan GES ile yılda yaklaşık 54 bin 853 kWh elektrik üretileceği ve Farabi Kampüsünün yıllık enerji ihtiyacının yüzde 2,5’lik kısmının temiz, yenilenebilir enerji kaynağından karşılanacağı öngörülüyor. Bununla birlikte elektrik üretiminde fosil kaynaklı yakıt kullanımından doğan karbondioksit ve sera gazının, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak azaltılmasına bağlı olarak kurulacak güneş enerjisi tesisi ile yıllık yaklaşık 32911 kg CO emisyonunun önleneceği hesaplandı. Bu önlenen salınım değeri ise yıllık yaklaşık 641 ağaç dikimine eşdeğer.

Kurulan güneş enerjisi santrali enerji tasarrufunu sağlayıp karbon salınımını azaltmanın yanı sıra elde edilecek veriler aracılığıyla panel verimini etkileyen yön, gölgeleme, toz, güneş, radyasyon seviyesi ve sıcaklık gibi birçok faktör de analiz edilecek. Böylece akademik anlamda, sistem verimini artıracak yöntemlere yönelik lisansüstü çalışmaların ve projelerin ortaya çıkartılması da hedefleniyor.

BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, güneş enerjisi santralinin kurulumu ile ilgili yaptığı açıklamada “BEUN olarak her geçen gün farklı akademik alanlarda gerçekleştirdiğimiz nitelikli çalışmaların yanında bizzat kendi kampüsümüzde de son bilimsel gelişmeleri hayata geçirmekten dolayı mutluluk duyuyoruz. Farabi Kampüsü yemekhane binasına kurulumunu tamamlayıp faaliyete geçirdiğimiz güneş enerjisi santrali ile yıllık enerji ihtiyacımızın yüzde 2,5’ini sürdürülebilir kaynaklardan sağlayacağız. İlerleyen süreçte bu oranı artırmayı planladığımız gibi gelecek nesillerimize sürdürülebilir bir dünya bırakmak ve BEUN’u yeşil ve doğa dostu kampüsleri ile kendine enerji ihtiyacı bakımından yetebilen bir üniversite olarak dönüştürmek için de kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Buna binaen gerçekleştirmiş olduğumuz projemizin, üniversitemize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.” sözlerine yer verdi.