Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde (BEUN) düzenlenen BEUN FEST’25: 28. Uluslararası Bilim ve Gençlik Haftası’nda, ünlü DJ ve müzik prodüktörü Erdem Kınay’ın sahne aldığı konser unutulmaz anlara sahne oldu. Öğrenciler tarafından büyük beğeni alan ve yoğun ilgi gösterilen konser, festivalin en çok konuşulan etkinliklerinden biri oldu.

Farabi Kampüsü Açık Spor Alanı Sahnesi’nde gerçekleşen konsere, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’in eşi Seran Özölçer, akademik ve idari personel ile yüzlerce öğrenci katıldı.

Konser öncesi kısa bir konuşma yapan DJ Erdem Kınay, Karadenizli bir ailenin ferdi olarak Zonguldak’ta bulunmaktan ve Türkiye’nin saygın üniversitelerinden biri olan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde sahne almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. BEUN öğrencilerinin enerjisinden çok etkilendiğini belirten sanatçı, gençlere hitaben "Bu güzel kampüste sizlerle birlikte olmak benim için çok özel" sözleriyle duygularını paylaştı.

Performansı boyunca en sevilen parçalarını çalan ve enerjisiyle öğrencileri coşturan DJ Kınay; izleyenlere müzik dolu ve coşkulu bir gece yaşattı. Katılımcılar, en sevilen şarkılara hep bir ağızdan eşlik etmeleriyle ve yoğun alkışlarıyla geceye renk kattı. Gecenin sonunda Erdem Kınay, "Bu muhteşem atmosfer için teşekkür ederim. En kısa zamanda yeniden buluşmak dileğiyle" diyerek sahneden ayrıldı.

Konser sonunda Seran Özölçer, DJ Erdem Kınay’a Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde gerçekleştirdiği performanstan dolayı teşekkür ederek kendisine çiçek takdim etti. Seran Özölçer, öğrencilerin festival coşkusuna katkı sunan bu tür etkinliklerin, üniversite yaşamını daha renkli ve anlamlı kıldığını belirtti.

BEUN FEST’25 kapsamında düzenlenen DJ Erdem Kınay konseri, katılımcılara unutamayacakları bir gece yaşatırken; Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere verdiği önemin bir kez daha altını çizdi.