Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Diş Hekimliği Fakültesi 2024-2025 Akademik Yılı Genel Kurul Toplantısı, Rektör Özölçer’in katılımıyla gerçekleştirildi.

Diş Hekimliği Fakültesinde gerçekleşen toplantıya; Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Baran Can Sağlam, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sibel Koçak, BEUN Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Burak Bahadır, Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Murat Koçak ile akademisyenler katıldı.

Toplantıda Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Baran Can Sağlam, 2023-2024 Akademik Yılı’nda yapılan faaliyetler üzerine genel bir sunum gerçekleştirdi. Prof. Dr. Sağlam sunumunda; 2024-2025 Akademik Yılı’nda yapılacak olan çalışmalar, yeni akademik yıl planı, akademik ve idari personel ile öğrenci sayıları, fakültede tamamlanan ve devam eden bilimsel ve sosyal projeler ile akademik çalışmalar hakkında detaylı bilgi aktardı. Ayrıca Sağlam faaliyete geçirmeyi hedefledikleri akademik projeler, öğrencilere yönelik sosyal ve toplumsal etkinlikler üzerine de bilgi vererek, Diş Hekimliği Fakültesinin gelişimine her daim destek olan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’e teşekkür edip sözlerini tamamladı.

Prof. Dr. Baran Can Sağlam’ın sunumunun ardından Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, 2024-2025 Akademik Yılı üzerine genel bir değerlendirmede bulundu. Rektör Özölçer, konuşmasında yeni akademik yılın Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ailesine hayırlı uğurlu olmasını temenni ederek üniversitenin sağlık, mühendislik, beşerî ve sosyal bilimler, fen, sanatsal, kültürel ve sportif gibi her alanda gerçekleştireceği nitelikli çalışmaların önemine dikkat çekti. Rektör Prof. Dr. Özölçer, Diş Hekimliği Fakültesinin yalnızca akademik başarılarıyla değil, aynı zamanda sosyal çalışmalar ve BEUN Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğinde gerçekleştirdiği kaliteli sağlık hizmetleri ile mezun öğrencilerinin Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nda elde ettikleri başarılı sonuçlarla, Fakültenin kayda değer bir konumda olduğunu vurguladı. Akademik öğretimde dijital çağın şartları ve sürdürülebilir eğitimin önemi göz önüne alınarak yenilikçi yaklaşımların benimsenmesi gerektiğini vurgulayan Özölçer; ulusal ve uluslararası projelerde daha etkin rol alınması, nitelikli bilimsel yayınların artırılması ve akademik iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğine de dikkat çekti. Rektör Özölçer, Diş Hekimliği Fakültesinin akademik çalışmalar ile sağlık hizmetlerine sunduğu katkılarıyla önem arz eden gelişimine de dikkat çekerek bu gelişime katkı sağlayan tüm akademik ve idari kadroya teşekkür etti.

Diş Hekimliği Fakültesi 2024-2025 Akademik Yılı Genel Kurul Toplantısı’nın sonunda BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, ulusal ve uluslararası indekslerde yayımlanan bilimsel çalışmalarıyla öne çıkan akademisyenlere teşekkür belgelerini takdim etti. Teşekkür belgesi takdiminin ardından toplantı, toplu hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.