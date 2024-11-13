Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Çin Madencilik ve Teknoloji Üniversitesi-Beijing (CUMTB) (China University of Mining and Technology-Beijing) ile yürüttüğü iş birlikleri kapsamında, Pekin’de “2024 Uluslararası Yeşil Akıllı Kalın Kömür Damarı Madenciliği Konferansı” düzenleyecek.

Sanayi ve enerji alanında öncü çalışmalarıyla uluslararası akademik camiada adından sıkça söz ettiren BEUN, Çin’in kömür madenciliği konusunda önde gelen üniversitelerinden Çin Madencilik ve Teknoloji Üniversitesi - Beijing (CUMTB) ile yürüttüğü iş birlikleri kapsamında başkent Pekin’de, “2024 Uluslararası Yeşil Akıllı Kalın Kömür Damarı Madenciliği Konferansı” tertip edilecek.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ile CUMTB arasında 2023 yılının Aralık ayında “Çin-Türkiye Kalın Kömür Damarı Madenciliği Araştırma Merkezi” (Sino-Türkiye Research Center for Thick Coal Seam Mining) kurulması için iş birliği protokolü imzalandı. Bu iş birliği çerçevesinde 2023’ün son ayında BEUN-CUMTB ortak organizasyonu ile Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ev sahipliğinde “Kalın Kömür Damarı Madenciliği Çalıştayı” düzenlendi. Çalıştayda bir sonraki ortak etkinliğin ise Pekin’de gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

22-24 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek iş birliği kapsamındaki konferansın organizasyon komitesinde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN), Çin-Türkiye Kalın Kömür Damarı Madenciliği Araştırma Merkezi, Almanya Clausthal Teknoloji Üniversitesi, Avustralya Yeni Güney Galler Üniversitesi, Amerika Birleşik Devletleri Batı Virjinya Üniversitesi ve Güney Dakota Maden ve Teknoloji Fakültesi yer almaktadır. Konferansa CUMTB’nin yanı sıra Heilongjiang Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Çin’in kömür madenciliği alanında başta gelen kurumları arasında yer alan Çin Ulusal Kömür Kurumu, Kömür Endüstrisi Kömür Çökertme Madenciliği Mühendislik Araştırma Merkezi, Eğitim Bakanlığı Kalın Kömür Damarının Yeşil ve Akıllı Madenciliği Mühendislik Araştırma Merkezi, Çin Kömür Topluluğu Kömür Madeni Sistemi Mühendislik Komitesi kurumlarından da temsilciler katılacak.

Gerçekleştirilecek olan konferansın katılımcı ülke ve kurumların kömür madenciliği alanında bilgi ve tecrübe paylaşımını artırması ile alandaki fırsat ve güçlüklerin değerlendirilmesine olanak sağlaması bekleniyor. Ayrıca küresel kömür endüstrisinin yüksek kaliteli sürdürülebilir gelişimini teşvik etmek için kalın kömür yatağı madenciliği teknolojileri konusunda yeni uygulamalar da istişare edilecek.

Düzenlenecek konferansla ilgili açıklamada bulunan BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer “Mühendislik üzerine kurulmuş olan ve bu yıl yüzüncü yaşını kutlayan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin, uluslararası iş birlikleri çerçevesinde gerçekleştirdiği kayda değer çalışmaların bir yenisi olarak Çin’de düzenlenecek “2024 Uluslararası Yeşil Akıllı Kalın Kömürü Damarı Madenciliği Konferansı”nın hem üniversitemiz hem de ülkemiz için büyük bir katkı sunacağını umuyoruz. Konferansın, küresel kömür madenciliği endüstrisinin gelecek nesillerimiz açısından sürdürülebilir gelişimini teşvik etmesini temenni ediyor, bu alanda çalışmalar gerçekleştiren akademi ve sektörden katılımcıları bir araya getirmek istiyoruz.” şeklinde konuştu.