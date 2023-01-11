Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Adilcevaz Yurt Müdürlüğünü ziyaret ederek öğrenciler ile bir araya geldi.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Adilcevaz Yurt Müdürlüğünü ziyaret ederek öğrenciler ile bir araya geldi.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Adilcevaz Yurt Müdürlüğünü ziyaret ederek öğrencilerle hasbihal programına katıldı. Programda Yurt Müdürü Özcan Beşkardeş, BEÜ Genel Sekreteri Muhammed Sami Belet, Adilcevaz Yüksek Okulu Müdürü Sabahattin Koç ve öğrenciler hazır bulundu. Program soru cevap karşılığında hayatın içinden genel olarak rektörün geçmiş yaşamı, okuduğu okullar, rektörlüğe gelişi, başarılar ve gençlere tavsiyesi gibi bir çok konun konuşulduğu hasbihal programı keyifli bir o kadarda akıcı geçti. Adilcevaz Yurt Müdürlüğünde gerçekleşen programda yurt müdürü Özcan Beşkardeşi, “Yurdumuza ziyarette bulunarak öğrencilerimizle hasbihal programına katılan BEÜ Rektör’ü Elmastaş hocamıza şahsım ve kurumum adına teşekkür ederim Biz Gençlik Spor Bakanlığı ve Kredi Yurtlar Kurumu olarak ilimizin ve ilçemizin önemli ve örnek değerlerini hasbihal programına davet ediyoruz. Bu hafta ki sürpriz konuğumuz BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş hocamızı konuk ettik. Hasbihal programımız gayet verimli ve başarılı geçti. Öğrencilerimiz de bizde rektör hocamızı algılamakta ve böylesine güzel bir programa vesile olmasından mutlu olduk. Yurdumuzda kalan öğrencilerimizin zamanlarını dolu dolu geçirmeleri için yurt olarak sosyal kültürel sportif gezi ve hasbihal programları yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Rektör Prof Dr. Elmastaş ise “Bitlis ve ilçelerinde KYK’larda kalan öğrencilerimizi ziyaret ederek onların durumlarını, ortamlarını yerinde görerek bir araya gelerek hasbihal ediyoruz. Bugün Ahlat ve Adilcevaz KYK yurtlarında kalan öğrencilerimizle bir araya geldik. Gayet verimli programlar oldu. Bizleri konuk eden Gençlik Spor Bakanlığı İl Müdürlüğüne ve KYK Yurt Müdürü arkadaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.

Program sonrası yurt müdürü Özcan Beşkardeş, Rektör Elmastaş’a ve eşine öğrencilerin yapmış olduğu olan ahşap boyama olan el emeği hediyesini takdim etti.