Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, düzenlediği basın toplantısı ile 4 yıllık projelerini ve hizmetlerini değerlendirdi.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rahva Yerleşkesi içerisinde bulunan Yahya Eren Konukevi’nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Rektör Elmastaş, göreve başlarken 3 temel projesinin olduğunu, bunlardan öncelikli olanlarının Turizm İhtisas, El Aman Hanı prestij projesi ve Tıp Fakültesi açılması olduğunu söyledi. Rektör Elmastaş 4 yıllık süreçte öğrenci sayısını 2 katına çıkardıklarını, akademisyen sayısında da ciddi artışlar yaşandığını belirtti. Hedeflerinin kısa sürede öğrenci sayısını 20 bin öğrenciye çıkarmak olduğunu söyleyen Rektör Elmataş, “4 yıllık görev süresince kampüs alanından başlamak üzere gerekli onarımlar ve bakımlar yapıldı. kampüs alanı içerisindeki peyzaj işlemlerimizin ardından kendi elektriğini üreten kampüs olma yolunda projeler ürettik. Merkezi yemekhane binası modernize edilerek daha çağdaş ve konforlu bir yapıya kavuşturuldu. Üniversitemizin akademik birim sayısı artırılarak eğitim yelpazesi genişletildi. Sağlık Bilimleri Fakültesi, OSB Meslek Yüksekokulu ve Yabancı Diller Yüksekokulu açılarak öğrencilere daha fazla eğitim fırsatı sunuldu. Kampüs alanında Bitlis balı üretimi amacıyla Arıcılık Merkezi açıldı. Ayrıca, bölgedeki arıcılara destek sağlamak için Bal Analiz Laboratuvarı hizmete sunuldu. Bu girişimler, hem üniversitemizin tarımsal araştırma kapasitesini artırmayı hem de bölge ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Akademik personel sayımızda önemli bir artış sağlandı. Akademik başarı standartları yükseltilerek hem ulusal hem de uluslararası alanda rekabetçi bir seviyeye ulaşıldı. Bu gelişmeler, eğitim ve araştırma kalitesine doğrudan katkı sağladı. Bitlis Eren Üniversitesi, turizm alanında ihtisas üniversitesi unvanını kazanarak bu alandaki çalışmalarını daha da güçlendirdi. Bu adımla birlikte, turizm sektörüne yönelik nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi ve bölgenin turizm potansiyelinin artırılması hedeflenmektedir” dedi.

"“Öğrencilere yönelik burs imkanları önemli ölçüde genişletildi"

Öğrencilere de burs imkanlarının sunulduğuna da değine Rektör Elmastaş, “Öğrencilere yönelik burs imkanları önemli ölçüde genişletildi. Tüm lisans bölümlerinde akademik başarıyı teşvik etmek amacıyla Eren Holding ve Kanık Şirketler Grubu iş birliğiyle burs programları geliştirildi. Kampüs alanında sosyal donatılar artırılarak öğrenci ve personelin yaşam kalitesi yükseltildi. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü için modern bir mutfak açıldı. Ayrıca, Kanık Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi Bölümü için ileri düzey bir mutfak kurularak öğrencilerin uygulamalı eğitim alabileceği profesyonel ortamlar oluşturuldu. Akademisyenlerimiz, ulusal ve uluslararası alanda önemli başarılara imza atarak üniversitemizin adını gururla duyurdular” diye konuştu.

"Tıp fakültesi kurma çalışmalarımız devam ediyor"

Tıp Fakültesi kurma çalışmalarında sona yaklaşıldığını ifade eden Rektör Elmastaş, “Bu önemli adımla birlikte üniversitemizin sağlık alanındaki eğitim ve araştırma kapasitesini artırmayı, bölgeye sağlık hizmetlerinde katkı sağlamayı hedefliyoruz. Eren ailesi ile birlikte yürüttüğümüz proje kapsamında en kısa sürede Tıp Fakültesi kurma çalışmaları hız kazanacak. Turizm Fakültesi kurma çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bu fakülte, bölgenin turizm potansiyelini artırmayı hedeflerken, sektöre nitelikli insan kaynağı ye6ş6rilmesine önemli katkılar sağlayacaktır. Spor Bilimleri Fakültesi kurma çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle sağlık alanlarında yeni bölüm ve programlar açma çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Üniversitemizin akademik gelişimini sürdürülebilir bir şekilde ilerleterek, öğrencilere daha geniş bir eğitim yelpazesi sunmayı ve sağlık alanında bölgeye katkı sağlamayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Program çekilen fotoğrafın ardından sona erdi.