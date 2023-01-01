Mersinliler, 2023 yılına Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Betül Haydın ve Ozan Doğulu konseri ile girdi.

Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda Grup Detox, Betül Haydın ile Ozan Doğulu’nun sahne aldığı etkinlikte Mersinliler doyasıya eğlendiler. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen etkinlik öncesi meydanda yer alan aydınlatma figürlerinde fotoğraf çektiren Mersinliler, Yılbaşı Pazarı stantlarına da büyük ilgi gösterdiler. DJ ve sahne alan sanatçılara dans ederek eşlik eden Mersinlilere, Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından gece boyunca sıcak çorba ikramı yapıldı.

Etkinliği ve yılbaşı süslemelerini çok beğendiğini söyleyen Zübeyde Şen isimli vatandaş, "Çok güzel, çok keyifli. Tıpkı New York sokakları gibi çok hoş. Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin etkinliklerini çok seviyorum, çok beğeniyorum. Tüm etkinliklere de geliyorum. Mersin’de çok şey değişti, umarım tüm ülkede de değişir. Bence Mersin öncü oldu her anlamda" dedi.

Bu tür etkinliklerin Mersin halkı için çok iyi olduğunu düşündüğünü söyleyen Derin Bozkurt ise, "Çok eğleniyoruz. Bu tür etkinliklerin Mersin halkı için çok iyi olduğunu düşünüyorum. 2022 yılı, Covid-19’dan dolayı pek güzel geçmedi. Birçok insan yılbaşını evinde geçireceğine, burada arkadaşlarıyla eğlenerek güzel şekilde geçiriyor. Büyükşehir Belediyesi bu tür etkinliklerle biz gençleri hayata daha çok motive ediyor" diye konuştu.

"Öğrenciler ve gençler düşünülerek güzel etkinlikler yapılıyor"

Düzenlenen etkinlik sayesinde 2022 yılını güzel bir şekilde tamamladıklarını söyleyen Yunus Efe isimli genç, "Çok eğleniyorum. Yeni yıla böylesi güzel bir organizasyon ile girmek, biz gençleri gerçekten mutlu etti. Başkanımız Vahap Seçer’e gerçekten teşekkür ediyoruz. Yılı güzel bir şekilde kapatıyoruz. Öğrencileri ve gençleri düşünerek güzel etkinlikler yapıyorlar. Mutluyuz ve başkanımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.