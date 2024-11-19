DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü’nden Arş. Gör. Dr. Zehra Seda Boztunalı’nın ‘Beton, Ot ve Diğerleri’ isimli kişisel resim sergisi konuşması Üskübü Yerleşkes, Müfide Kadri Sanat Galerisi’nde gerçekleştirildi.

Sergi konuşmasına; Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Gürler, bölüm başkanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Resim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seniha Ünay Selçuk’un yönetiminde düzenlenen programda konuşan sergi sanatçısı Arş. Gör. Dr. Zehra Seda Boztunalı, projenin başlangıç noktasının Sakarya’nın Karasu bölgesi olduğuna işaret ederek Karasu’ya gerçekleştirdiği bir ziyaret sonucu Beton, Ot ve Diğerleri projesinin ortaya çıktığını açıkladı.

Sancılı bir üretim sürecinden sonra bütün çalışmalarının ortaya çıktığını ifade eden Arş. Gör. Dr. Zehra Seda Boztunalı bu süreci, “Ne olduğunu ilk bakışta anlayamadığım daha sonraları II. Dünya Savaşı döneminde savunma stratejisinin bir parçası olarak inşa edilen ‘korugan’ isimli bu eski yapıda uzun bir saha araştırması yaptım. Kıyı hattına kurulmasının doğallığında diğer canlılar ve bitkilerle iç içe giren koruganları fotoğrafladım. Bütün bu süreçte belleğimde kalan ve burada harmanlanarak ortaya çıkan bir çalışma doğdu” cümleleriyle anlattı.

Beton, Ot ve Diğerlerinin, önceki çalışmaları ile ilişkisi olduğunu dile getiren sergi sanatçısı, sergide kullandığı malzemeler ile ilgili, “Çalışma boyunca; korugan yapıların olduğu bölgeleri, mürekkebin sulandırılmasıyla ortaya çıkmasını daha elverişli olduğunu düşündüm. Mürekkeple çalışmanın, estetik kazandırmasıyla daha rahat ve kolay müdahale edilebilir bir alanda kazanmış oldum” açıklamasında bulundu.

Çalışmalarında; yapıların bulunduğu alanı, yerin hareketini ve kaymalarını ön plana çıkarmayı da hedeflediğini söyleyen Arş. Gör. Dr. Zehra Seda Boztunalı’nın “Beton, Ot ve Diğerleri” Sergi Konuşması, katılımcılardan gelen sorular ve öneriler ile sona erdi.