Beton yolların önemine dikkati çeken ‘Beton Yollar Kongresi ve Sergisi’nin açılışı, TÜRKÇİMENTO’nun katkılarıyla Ankara’da gerçekleştirildi.

Beton yolların önemine dikkati çeken ‘Beton Yollar Kongresi ve Sergisi’nin açılışı, TÜRKÇİMENTO’nun katkılarıyla Ankara’da gerçekleştirildi.

TÜRKÇİMENTO’nun iş birliğiyle düzenlenen ve ana teması “Sürdürülebilir Beton Kaplamalarda Kalıcı ve Akılcı Çözümler” olarak belirlenen ‘2. Beton Yollar Kongresi ve Sergisi’nin açılışı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye Çimento Sanayicileri Birliği (TÜRKÇİMENTO) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yücelik ve TÜRKÇİMENTO Başkan Yardımcısı Nihat Özdemir’in katılımıyla Karayolları Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirildi. Beton yolların önemini anlatan ve bu tür yolların yaygınlaştırılmasını sağlayan kongreye binin üzerinde katılımcı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcisi, akademisyenler ve özel sektör temsilcileri katıldı. Öte yandan kongrede beton yolun önemini anlatmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden pek çok akademisyen ve konuşmacı da yer alacak.

“Çirkin terör saldırısını kınıyor, bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum”

Konuşmasının hemen öncesinde İstanbul Taksimde yaşanan kanlı terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşları anan Fatih Yücelik, yapılan saldırıyı kınayarak, “Hain saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dilerim. Ülkemize yapılmış olan bu çirkin terör saldırısını kınıyor, bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Birlik olarak ülke çapında beton yollar ve beton bariyerlerin daha yaygın kullanımıyla ilgili bilgilendirme çalışmaları yaptıklarını dile getiren Yücelik, “Bugün zengin ülkelere baktığımızda kendi kaynaklarını son derece akılcı kullanan ülkeler olduğunu görüyoruz. Türkiye olarak petrol kaynakları açısından yoksun bir ülkeyiz ama çimento süper gücüyüz. Öyleyse güçlü yanımızı ön plana çıkarmalı, ülke ekonomisine katkımızı sunmalıyız. Avrupa’nın en büyük çimento üreticisi olan ülkemiz, yol ihtiyacının önemli bir kısmını tamamen yerli çimento ile karşılayabilir durumdadır. Cari açığı azaltmada en etkili yollardan biri de yüzde yüz yerli üretim olan çimento ile yapılan beton yollardır. Tam da bu noktada güvenli, ekonomik, çevreye duyarlı, çağdaş hizmetlerin sunulduğu milli bir ulaştırma sistemi

oluşturulmasına katkı sağlanması hedefiyle beton yollar konusunun üzerinde önemle duruyoruz” şeklinde konuştu.

Birliğin sektörün gelişmesi için önemli adımlar attığını dile getiren Yücelik, “TÜRKÇİMENTO, Türkiye’nin çimento üreticilerinin yaklaşık yüzde 96’sını temsil eden ve 60 yıllık köklü bir kuruluş. Bu anlamda çimento sektörünün gelişmesi açısından katkı sağlamakta ve ileri seviyede hizmet veren çok önemli bir kuruluş. Türkiye’nin en eski sivil toplum kuruluşlarından birisi. Türkiye’de çimento sektörünü gelişmesi için dünya ile buluşturan, dünyadaki olan gelişmeleri aynı anda Türkiye’ye aktaran, aynı zamanda Türkiye’deki olan gelişmeleri de dünyaya aktaran çok önemli bir kuruluş” diye konuştu.

Düzenlenen kongre ve sergide çeşitli katılımcıların yer aldığını belirten Yücelik, “İkincisini düzenlediğimiz Beton Yollar Kongre ve Sergisi’nde sağ olsun bakanımız

teşrif ettiler. Karayolları Genel Müdürlüğü himayesinde gerçekleştirilen bir organizasyon bu. Biz bunu çok önemsiyoruz. Yaklaşık binin üzerinde katılım sağlandı. Burada akademisyenler, sektör içi ve dışından, kamu kurum ve kuruluşlarından, belediyelerden, il özel idarelerinden çok ciddi bir katılım sağlandı. 2 gün boyunca önemli gelişmelerin yaşanacağını düşünüyoruz. Beton yolun önemini özellikle burada birçok yurt dışından ve yurt içinden akademisyenlerimizle beraber anlatacağız. İnşallah ülkemizdeki beton yol ağını daha fazla genişletmek adına da önemli bir etkinlik olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Beton yolun daha ekonomik ve uzun ömürlü olduğuna vurgu yapan Yücelik, konuşmasına şöyle devam etti:

“Yaptığınız zaman asfalt yolda birkaç yıl içerisinde bir yenileme yapmak zorundasınız ama beton yolu yaptığınız zaman 20 yıl boyunca herhangi bir şey yapmıyorsunuz. Dolayısıyla maliyet olarak çok önemli. Ülkenin ekonomik olarak maliyeti indirme noktasında çok önemli. Aynı zamanda da farklı etkileri var; daha konforlu bir yol, yakıtta daha az bir tüketim sağlayan bir yol. Dünyanın en büyük bütim üreticisi Amerika’dır ama Amerika’nın yollarının özellikle ağır taşıtların geçtiği yolların yüzde 50’si beton yoldu. Belçika’nın yüzde 60’ı beton yoldur. Almanya’nın yollarının yüzde 38’i beton yoldur. Keza Avrupa’da yolların bir kısmı beton yoldur. Beton yolların ülkemizde de konfor açısından, aynı zamanda da cari açığa olumlu anlamda etki edeceği için bütimi siz dışarıdan alıyorsunuz, çimento yerli olduğundan dolayı cari açığa da çok önemli bir etkisi ve faydası olacaktır. Beton yol ülkemiz açısından olmazsa olmazdır.”

Beton yolun yanı sıra beton bariyerlerin de kaza sonrası için hayati önem taşıdığına dikkati çeken Yücelik, “Beton yolun yanında bölünmüş yolların orta refüjlerinde beton bariyerlerin kullanılması, kaza olduktan sonraki ölüm riskini yüzde 20 seviyesinde azaltan bir mekanizmadır. Beton yollarla beraber de beton bariyerlerimizin kullanımının artmasını diliyoruz” diye konuştu.

Beton Yollar Kongresi ve Sergisi yarın da devam edecek.