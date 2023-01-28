Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Ceylanpınar kırsalında 9 mahalleyi birbirine bağlayan 15 kilometrelik Akrepli grup yolunda çelik hasırlı uzun ömürlü beton yol çalışmasını tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Ceylanpınar ilçe kırsalında ömürlük beton yaptıklarını söyledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Ceylanpınar kırsalında 9 mahalleyi birbirine bağlayan 15 kilometrelik Akrepli grup yolunda çelik hasırlı uzun ömürlü beton yol çalışmasını tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Ceylanpınar ilçe kırsalında ömürlük beton yaptıklarını söyledi.

Konforlu ulaşım ağı için Şanlıurfa genelinde çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüren Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Ceylanpınar İlçesinde 9 mahalleyi birbirine bağlayan 15 kilometrelik Akrepli grup yollunda beton yol çalışmasını tamamladı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Ceylanpınar ilçesinde Akrepli grup yolu olarak adlandırılan Maden, Aşağı Doruklu, Yukarı Doruklu, Boğalı, Yeniköy, Yeşiltepe, Han, Boncuklu, Kızıltepe Devlet yolu güzergahında beton yol çalışması yaparak vatandaşlara konforlu ulaşım ağı sağlıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, AK Parti Ceylanpınar İlçe Başkanı Abdulcelil Doğantekin ve meclis üyeleri ile birlikte yapımı tamamlanan 15 kilometrelik yolda incelemelerde bulunarak Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Abdulkadir Bozkurt’tan bilgi aldılar.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve beraberindekilerin katılımıyla 15 kilometrelik 9 mahalleyi birbirine bağlayan beton yolun açılışı gerçekleştirildi.

“Uzun ömürlü yollarla vatandaşlara güzel hizmetler veriyoruz’’

Şanlıurfa genelinde kırsal alanlardaki grup yollarında uzun ömürlü çelik hasırlı betonla kapladıklarını anlatan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ‘’Akrepli grup yolunu çelik hasırlı uzun ömürlü beton yaptık. Maden, Aşağı Doruklu, Yukarı Doruklu, Boğalı, Yeniköy, Yeşiltepe, Han ve Kızıltepe yolu olarak bilinen yollarda beton uygulaması yaptık. Akrepli grup yolu çok konuşuldu. Kolları sıvayıp yolumuzu beton olarak tamamladık. Akrepli grup yolu ömürlük bir yol oldu. Ceylanpınar ilçemizde çok güzel işler yapıyoruz. İlçe belediyelerimizle birlikte çalışıyoruz, biz bir ekibiz ve birlikte aldığımız kararlarla yolumuza devam ediyoruz. Esas olan halkımıza güzel hizmetler yapmaktır. Kırsal yolların büyük bir kısmını asfalt yaptık. Şanlıurfa genelinde de asfalt çalışma oranlarımız aynıdır. İlçelerimiz için yapılması gerekenleri yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Başkanlarımızla uyumlu bir şekilde çalışıp gücümüzün yettiği kadar güzel işler için halkımızın yanındayız’’ diye konuştu.

İlçede asfaltsız yolların kalmadığını anlatan Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu ise ‘’ilçemizde bütün yollarımız asfaltla bağlantılı ve ilçemizde çok güzel çalışmalar oluyor. İlçede ve kırsa alanlarda asfaltsız yolumuz kalmadı. İlçemize verdiği desteklerden dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür ederim’’ dedi.

Yapılan yollardan vatandaşların memnun olduğunu belirten AK Parti Ceylanpınar İlçe Başkanı Abdülcelil Doğantekin ise ‘’Mardin yolunu diye adlandırılan bölgede yapılan Akrepli grup yolu çok önemli bir yol ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapıldı. Vatandaşlarımız beton yoldan memnunlar. Yol medeniyettir. Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül’ teşekkür ediyorum’’ şeklinde konuştu.