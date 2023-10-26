Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin kendi kurduğu 4 beton santralinde yapılan 262 bin metreküp beton üretimiyle yaklaşık 162 milyon liralık tasarruf sağlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Elde ettiğimiz tasarruf yine kentimize yatırım olarak geri dönüyor. Attığımız her adımda ‘yüksek verimlilik’ sağlama amacı içindeyiz” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi kent merkezi ve kırsalda ulaşım altyapısını güçlendirirken yapılan çalışmalarda kendi ekip, ekipman ve kendi ürettiği ürünleri kullanması sayesinde elde ettiği yüksek verimlilik ve tasarrufla da örnek oluyor. ‘2024’te yol sorunu olan mahalle kalmayacak’ hedefine büyük oranda yaklaşan Büyükşehir Belediyesi, yol yapım çalışmalarını kendi imkanlarıyla gerçekleştiriyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından 2021 yılında Kavak, İlkadım, Çarşamba ve Bafra ilçelerinde kurulan 4 beton santralinde bu zamana kadar toplamda 262 bin metreküp beton üretilerek yaklaşık 162 milyon liralık tasarruf sağlandı.

162 milyon tasarruf

‘Kent merkezi ve kırsala eşit hizmet’ ilkesiyle çalışmaya devam ettiklerini belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Yol çalışmalarını kendi imkanlarımızla gerçekleştiriyoruz. Kentimizin ulaşım altyapısını beton yollarla güçlendiriyoruz. Beton yolları kendi kurduğumuz tesislerde üretilen malzemeyle yapıyoruz. 4 beton santralinde yaptığımız üretimle 162 milyon liralık bir tasarruf sağladık. Elde ettiğimiz tasarruf yine kentimize yatırım olarak geri dönüyor. Attığımız her adımda ‘yüksek verimlilik’ sağlama amacı içindeyiz. Elde ettiğimiz verilerde bunu yansıtıyor” diye konuştu.