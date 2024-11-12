Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü’nden Arş. Gör. Dr. Zehra Seda Boztunalı’nın “Beton, Ot ve Diğerleri” isimli kişisel resim sergisi Üskübü Yerleşkesi Müfide Kadri Sanat Galerisi’nde açıldı.

Sergi açılışına; Rektör Danışmanı ve Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Açelya B. Gönüllü, fakülte akademisyenleri, öğrenciler ile pek çok sanatsever katılım sağladı.

Sakarya’nın Karasu ilçesindeki savunma stratejisinin bir parçası olarak inşa edilen ancak kullanılmayan betonarme yapılar olan koruganların bugünün topoğrafyasıyla kurduğu ilişkiye odaklanan sergi sanatçısı Arş. Gör. Dr. Zehra Seda Boztunalı, bu mekanların sunduğu deneyimi insan eliyle inşa edilen koruganlar ile hayvanlar tarafından oluşturulan doğal koruganlar arasındaki ince çizgide keşfetmeye yöneliyor.

Betonla çarpışmanın, doğaya dönmenin ve diğerleri ile kurulacak çoklu bir ilişkinin sınırında bizi karşılayan, sergi 30 Kasım tarihine kadar Mihri Müşfik Sanat Galerisi’nde sergilenmeye devam edecek.