Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde beton mikserinin altında kalan 16 yaşındaki kız çocuğu yaralandı.

Kaza, İlçeye bağlı Karaelbistan Mahallesi’nde meydana geldi. Evinin yakınındaki markete alışveriş yapmaya giden 16 yaşındaki N.K. inşaata beton taşıyan 46 ADT 174 plakalı mikserin altında kaldı. Tonlarca ağırlığındaki kamyonun altında kalan talihsiz çocuk, ölümden kıl payı kurtuldu. Yaralanan çocuğun yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çocuk tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.