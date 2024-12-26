Adıyaman’ın Sincik ilçesinde bir beton mikserinin yola çimento dökerek ilerlemesi tepkilere neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Sincik ilçesine bağlı Söğütlübahçe Köyü yolunda seyir halinde bulunan bir beton mikseri yola çimento döktü. Çimento dökerek ilerleyen beton mikserini gören vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Sincik’te yolların bu tür araçlar yüzünden kullanılamaz hale geldiğini belirten vatandaşlar, beton mikserlerinin beton yüklerken kullanacakları rampalı yolların göz önünde bulundurulmadığını belirtti.

Vatandaşlar, “Biz bu yolda her gün öğrenci servisi yapıyoruz. Bu durum hem bizim için hem de öğrenciler için hayati tehlike arz ediyor. yetkililerin bu firmalara caydırıcı ceza yazmaları gerekiyor” dedi.