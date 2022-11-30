Kaza sonrası araçta mahsur kalan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası yaralı halde çıkarıldı. Ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bursa’da anne ve oğlu ölümden döndü

Bursa’da anne ve oğlu ölümden döndü

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