Alınan bilgiye göre, 39 TN 201 plakalı Erdem Koçer idaresindeki beton mikseri, Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışan sürücü Koçer, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çıkarıldı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.