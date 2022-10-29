Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaza, Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.A. yönetimindeki 19 ACT 260 plakalı beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi. Kazada yaralanan sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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