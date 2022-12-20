Kocaeli’de yerde bulunan beton elektrik direklerin arasında oynarken direklerin arasında sıkışan bir çocuk hayatını kaybetti.

Kocaeli’de yerde bulunan beton elektrik direklerin arasında oynarken direklerin arasında sıkışan bir çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Başikele ilçesi Mahut Paşa Mahallesi, Ova Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye 6 yaşındaki Yusuf Khalf isimli yabancı uyruklu çocuk yol kenarındaki yeşillik alanda bulunan beton elektrik direklerinin arasında oynamaya başladı. O esnada beton direklerin arasında ki tahta parçasının hareket etmesiyle küçük çocuk üzerine gelen beton direklerin arasında sıkıştı. Ailesi ve çevredeki vatandaşların müdahalesine rağmen küçük çocuk bulunduğu yerden çıkarılamayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verildi. İhbar üzerine kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri çocuğu sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelere rağmen kurtarılamayan küçük çocuk hayatını kaybetti. Çocuğun ailesi ise olan biteni çaresiz bakışlarla izledi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı