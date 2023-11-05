Konya’nın Beyşehir ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin beton direğe çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Beyşehir-Seydişehir karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akın D. (20) yönetimindeki 42 B 6280 plakalı otomobil, Seydişehir ilçesi yönüne seyir halindeyken Gökçimen Mahallesi yakınlarında yoldan çıktı. Diğer şeridi de aşıp yol kenarındaki beton direğe çarpan otomobil hurdaya dönerken, sürücüsü ağır yaralandı. Kaza ihbarı üzerine adrese jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde yapılan müdahale sonrasında hayati tehlikesi bulunması sebebiyle Konya’ya sevk edildi.