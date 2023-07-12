Muğla’nın Datça ilçesi Betçe bölgesine Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 25 kilometrelik içme suyu hattı tamamlandı. 45 Milyon TL’ye mal olan proje ile Mesudiye, Sındı, Yaka ve Yazı mahallerine sürekli olarak su verilmesini sağlayan yatırımın açılış töreni Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ev sahipliğinde Sındı Mahallesi’nde gerçekleşti.

Betçe Bölgesi içme suyu projesi ile 25 kilometre içme suyu hattı, 3 adet 200 m içme suyu deposu, 3 adet 10 m maslak, 25 adet tahliye-vantuz gibi sanat yapıları ile Betçe yarım adasında Yazı ve Cumalı Mahallesi sınırına kadar hat döşenerek Yarımadanın içme suyu sorunu çözüldü. Yapılan bu büyük yatırım ile kışın 5 bin yaz aylarında ise turizm sezonu ile yaklaşık 15 bin olan nüfusa hizmet verilebilecek.

Projenin bölge halkı için çok önemli olduğunu ve aralıksız su sağlanacağı için çok mutlu olduklarını söyleyen Cumalı Mahalle Muhtarı Semih Çuhadar, Sındı Mahalle Muhtarı Ramazan Bitezli, Yaka Mahallesi Muhtarı Serhat Yılmaz, Mesudiye Mahalle Muhtarı Cüneyt Aydemir, Yazı Mahalle Muhtarı Mert Yalçın, 5 mahallede yerleşik 2 bin kişi yaz aylarında da 7-8 bin kişinin faydalanacağı yatırım için Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

Başkan Gürün, “13 ilçeye eşit hizmet götürüyoruz”

Büyükşehir Belediyesi olarak 13 ilçeye ayırt tmeden hizmet götürdüklerini belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün “Datça’nın içme suyu için büyük sıkıntılar yaşadık. Farklı kurumlardan farklı finansman kaynakları aradık. Ancak tabi ki beklenen desteği alamadık ve kendi bütçemizden buradaki sorunu çözmeye karar verdik. Projeyi yaparken özel mülk gerekçesiyle hattın geçeceği yolu kapattılar. Bir an önce suya kavuşmayı bekleyen insanlar varken niye o yol kapandı? Sonuç olarak sorunu aştık. O sorun olmasaydı buraya su 5 ay önce gelmiş olacaktı” dedi.

Başkan Gürün, “Biz yatırımlarımızı yaz nüfusuna göre yapıyoruz”

Başkan Gürün Muğla’nın turizm merkezi olması nedeniyle yaz aylarında büyük nüfus artışları yaşandığını ve projelerini buna göre yaptıklarını söyledi. Başkan Gürün, “Datça Betçe içme suyu projesi 45 Milyon TL’ye mal oldu. Burası için 24 bin metre içme suyu şebekesi yapıldı. Yarımadanın içme suyu ile ilgili sorununu çözüme kavuşturduk. Biz bu yatırımı sadece kış nüfusuna göre değil Datça’nın yaz nüfusuna göre yaptık. Yazın ve kışın hiçbir sorun olmadan su akacak. Datça’da sadece içme suyu değil yol, sağlık, sosyal ve kültürel çalışmalarımız da ara vermeden devam ediyoruz. Bu çerçevede Datça’da 2014 yılından bu yana bu rakamlara göre 208 milyon liralık yatırım gerçekleştirmişiz. Muğla il genelinde toplam 5 milyar 149 milyon liralık yatırım gerçekleştirmişiz. Muğla’da en fazla yatırım yapan resmi kuruluş Muğla Büyükşehir Belediyesidir. Bu rakamı bu günkü değerlere göre aldığımızda 9 milyar 262 milyon liradır” dedi.